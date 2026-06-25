/ના બેંક ખુલશે કે ના માર્કેટ... આગામી ત્રણ દિવસ બધું બંધ! જાણો RBIએ કેમ આપી આટલી રજા

Bank and Stock Market Holiday : SBI, PNB અને કેનેરા બેંક સહિતની તમામ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો આગામી ત્રણ દિવસ બંધ રહેવાની છે. HDFC અને ICICI જેવી ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં પણ કામકાજ બંધ રહેશે. આવતીકાલે શેરબજારમાં પણ કોઈ ટ્રેડિંગ થશે નહીં. BSE અને નિફ્ટી પર શેરની ખરીદી અને વેચાણ બંધ રહેશે. શેરબજારો પણ સતત ત્રણ દિવસ બંધ રહેવાના છે.
RBIના રજા કેલેન્ડર મુજબ, ઘણા રાજ્યોમાં બેંકો 26, 27 અને 28 જૂન એમ સતત ત્રણ દિવસ બંધ રહેશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, RBIએ આટલી રજા કેમ આપી છે, આ રજાઓનું કારણ શું છે.
ત્રણ દિવસ બેંકો બંધ રહેશે
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત બેંક રજાઓની યાદી અનુસાર, 26 જૂનથી 28 જૂન સુધી બેંકો બંધ રહેશે.
26 જૂને ક્યાં બેંકો બંધ રહેશે ?
RBIની યાદી મુજબ, 26 જૂને ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, આંધ્ર પ્રદેશ, જમ્મુ-કાશ્મીર, ત્રિપુરા અને મિઝોરમ જેવા રાજ્યોમાં બેંકો રજા રાખશે. આ સમયગાળા દરમિયાન SBI, HDFC બેંક અને ICICI સહિત તમામ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો બંધ રહેશે.
26 જૂને મહોરમના કારણે આ રાજ્યોમાં રજા રહેશે. તો 27 જૂને ચોથો શનિવાર છે, તેથી રજા રહેશે અને 28 જૂને રવિવાર હોવાથી બેંકો બંધ રહેશે. તેથી આ રાજ્યોમાં બેંકો સતત 3 દિવસ બંધ રહેશે.
રજા દરમિયાન કઈ બેંકિંગ સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે ?
બેંક બંધ થવાનો અર્થ એ નથી કે સમગ્ર બેંકિંગ સિસ્ટમ ઠપ્પ થઈ જશે. બેંક શાખાઓ બંધ હોવાથી ચેક ક્લિયરન્સ, પાસબુક અપડેટ્સ, વ્યક્તિગત રોકડ જમા અને ઉપાડ, લોન અને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ જેવી સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. જોકે, ઓનલાઈન બેંકિંગ સેવાઓ ચાલુ રહેશે. તમે મોબાઈલ બેંકિંગ અને નેટ બેંકિંગ દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકશો અને ATM માંથી રોકડ ઉપાડી શકશો. UPI અને ઓનલાઈન ફંડ ટ્રાન્સફર (NEFT/RTGS) જેવી સેવાઓ કાર્યરત રહેશે.
શેર માર્કેટ પણ 26થી ૨૮ જૂન સુધી બંધ રહેશે
ભારતીય શેર માર્કેટ સતત ત્રણ દિવસ બંધ રહેશે. NSE અને BSE બંધ રહેશે. 26 જૂન, શુક્રવારના રોજ કોઈ ટ્રેડિંગ થશે નહીં. મોહરમને કારણે બંને મુખ્ય સ્ટોક એક્સચેન્જ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) ખાતે શુક્રવારે કામગીરી સ્થગિત રહેશે. વધુમાં, 27 અને 28 જૂને સાપ્તાહિક રજાના કારણે માર્કેટ બંધ રહેશે.
શું MCX પર ટ્રેડિંગ થશે ?
MCX (મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ) પર સવારના સેશન (સવારે 9:00 થી સાંજે 5:00) દરમિયાન ટ્રેડિંગ થશે નહીં. જોકે, સાંજના સેશન (સાંજે 5:00 થી રાત્રે 11:30) દરમિયાન કામગીરી રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે.