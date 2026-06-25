Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /ના બેંક ખુલશે કે ના માર્કેટ... આગામી ત્રણ દિવસ બધું બંધ! જાણો RBIએ કેમ આપી આટલી રજા

ના બેંક ખુલશે કે ના માર્કેટ... આગામી ત્રણ દિવસ બધું બંધ! જાણો RBIએ કેમ આપી આટલી રજા

Bank Holidays : RBIના રજાના કેલેન્ડર મુજબ, ઘણા રાજ્યોમાં બેંકો 26 જૂનથી 28 જૂન સુધી સતત ત્રણ દિવસ બંધ રહેવાની છે. ખાસ કરીને, 26 જૂને મોહરમની રજાને કારણે બેંકો બંધ રહેશે. તો સ્ટોક માર્કેટ પણ સતત 3 દિવસ બંધ રહેશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 25, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:31 PM IST
ના બેંક ખુલશે કે ના માર્કેટ... આગામી ત્રણ દિવસ બધું બંધ! જાણો RBIએ કેમ આપી આટલી રજા
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કોફી, વાતચીત અને ષડયંત્ર... હત્યાના એક દિવસ પહેલા કેફેમાં મળ્યા હતા સિયા અને ચેતન
Pune Murder Case41 min ago
2
Team India51 min ago
3
Lohagad Fort Case1 hr ago
4
Vaidhriti Yog1 hr ago
5
Oscars Panel1 hr ago