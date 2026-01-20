Prev
ના રવિવાર કે ના કોઈ જાહેર રજા... છતાં 27 જાન્યુઆરી બંધ રહેશે તમામ બેંકો, જાણો શું છે કારણ

Nationwide Bank Strike Alert: બેંક કર્મચારી યુનિયનોએ 27 જાન્યુઆરીએ હડતાળનું એલાન કર્યું છે. 5 ડે વર્કને લઈને હડતાળની જાહેરાત કરી છે, જો આ માંગણી પુરી થાય છે, તો બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. જો કે, દર અઠવાડિયે બે દિવસની રજા લાગુ કરવા માટે RBIની મંજૂરી જરૂરી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 20, 2026, 04:01 PM IST

ના રવિવાર કે ના કોઈ જાહેર રજા... છતાં 27 જાન્યુઆરી બંધ રહેશે તમામ બેંકો, જાણો શું છે કારણ

Nationwide Bank Strike on January 27: ભારતમાં બેંકિંગ ક્ષેત્ર ફરી એકવાર સમાચારમાં છે. યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UFBU)એ 27 જાન્યુઆરીએ દેશવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરી છે. આ હડતાળની મુખ્ય માંગ બેંકોમાં 5 ડે વર્કનો અમલ કરવાની છે. જો આ હડતાળ થાય છે, તો ગ્રાહકોને જાન્યુઆરીના અંતમાં સતત 4 દિવસ બેંક હોલિડેનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

જાન્યુઆરીના અંતમાં 4 દિવસ બેંક બંધ રહેવાની શક્યતા

બેંક કર્મચારીઓ દ્વારા આ હડતાળ 27 જાન્યુઆરી છે. 24 જાન્યુઆરી મહિનાનો ચોથો શનિવાર છે, 25 જાન્યુઆરી રવિવાર છે અને 26 જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિવસ નેશનલ હોલિડે છે. તેથી જો કર્મચારીઓ 27 તારીખે હડતાળ પર જાય છે, તો બેંકો સતત ચાર દિવસ બંધ રહેશે. આ પરિસ્થિતિ રોકડ અથવા ચેક ક્લિયરિંગ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ કામ ધરાવતા લોકો માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે.

બેંક કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગ શું છે ?

બેંક યુનિયનો લાંબા સમયથી માંગ કરી રહ્યા છે કે બેંકો અઠવાડિયામાં ફક્ત પાંચ દિવસ જ કાર્યરત રહે. હાલમાં, બેંકો બીજા અને ચોથા શનિવારે બંધ રહે છે, જ્યારે પહેલા અને ત્રીજા શનિવારે આખો દિવસ ખુલ્લી રહે છે. કર્મચારીઓનો દાવો છે કે સપ્તાહમાં પાંચ દિવસનું કાર્ય કામનો ભાર ઘટાડશે, કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરશે અને તેમને તેમના પરિવારો સાથે વધુ સમય વિતાવવા માટે પૂરતો સમય મળશે.

નવ મુખ્ય બેંક યુનિયનોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ ગ્રાહકોની સુવિધા સાથે સમાધાન કરવા માંગતા નથી. ઉકેલ તરીકે તેમણે પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે કે જો શનિવારને રજા આપવામાં આવે, તો કર્મચારીઓ સોમવારથી શુક્રવાર સુધી દરરોજ 40 મિનિટ વધારાનું કામ કરવા તૈયાર છે. 

આનાથી બેંકિંગના કુલ કામના કલાકો પર નકારાત્મક અસર પડશે નહીં. હડતાળને ટેકો આપતા યુનિયનો દલીલ કરે છે કે જ્યારે RBI, LIC, GIC, શેરબજાર અને વિદેશી વિનિમય બજાર પહેલાથી જ 5 ડે વર્કનું પાલન કરે છે, ત્યારે જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો વચ્ચે ભેદભાવ શા માટે ?

RBIની મંજૂરી જરૂરી

બેંકોમાં 5 ડે વર્ક લાગુ કરવું એ ફક્ત બેંક મેનેજમેન્ટના નિયંત્રણમાં નથી. આ માટે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) અને નાણા મંત્રાલયની મંજૂરી ફરજિયાત છે. બેંકિંગ સેવાઓ દેશના અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ હોવાથી, RBIએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે શનિવારની રજા ડિજિટલ વ્યવહારો, નાણાં બજાર અને અન્ય નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિકૂળ અસર ન કરે.

ગ્રાહકો પર શું અસર પડશે ?

બેંકોના લાંબા સમય સુધી બંધ રહેવાથી ચેક ક્લિયરિંગ, રોકડ જમા અને ફિઝિકલ બેંકિંગ સેવાઓ પર અસર પડી શકે છે. જ્યારે ડિજિટલ બેંકિંગ, UPI અને નેટ બેંકિંગ સેવાઓ ચાલુ રહેશે, ત્યારે શાખા કામગીરી ખોરવાઈ શકે છે.
 

