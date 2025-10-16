Prev
Bank Holiday : ઓક્ટોબરના બાકીના 15 દિવસમાંથી 11 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જોઈ લો લિસ્ટ

Bank Holiday : ઓક્ટોબરના બાકીના 15 દિવસમાં બેંકો 11 દિવસ બંધ રહેશે. રાજ્યના તહેવારો અને રવિવારને કારણે બેંકો 11 દિવસ બંધ રહેશે. દેશભરમાં મુખ્ય તહેવારોમાં ધનતેરસ, દિવાળી, ગોવર્ધન પૂજા સહિતનો સમાવેશ થાય છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 16, 2025, 05:14 PM IST

Bank Holiday : ઓક્ટોબરના બાકીના 15 દિવસો માટે બેંક રજાઓની લાંબી યાદી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વિવિધ રાજ્યોમાં તહેવારો અને રવિવારને કારણે બેંકો 11 દિવસ બંધ રહેશે. દેશભરના મુખ્ય તહેવારોમાં ધનતેરસ, કટી બિહુ, નાની દિવાળી, મોટી દિવાળી, ગોવર્ધન પૂજા, છઠ અને ભાઈબીજનો સમાવેશ થાય છે. 

તેથી ગ્રાહકોને રજાઓ દરમિયાન કોઈપણ સમસ્યા ટાળવા માટે આગામી અઠવાડિયા માટે તેમના મહત્વપૂર્ણ બેંકિંગ કાર્ય અગાઉથી પૂર્ણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો કે, આ સમયગાળા દરમિયાન ઓનલાઈન બેંકિંગ, ATM અને UPI સેવાઓ કાર્યરત રહેશે.

ઓક્ટોબર 2025માં બેંક રજાઓની સંપૂર્ણ યાદી

18 ઓક્ટોબર, 2025

કટી બિહુ નિમિત્તે આસામમાં બેંકો બંધ રહેશે.

19 ઓક્ટોબર - રવિવાર

20 ઓક્ટોબર, 2025

આ દિવસે દિવાળી નરક ચતુર્દશી અને કાલી પૂજા છે. જેના કારણે ગુજરાત સહિત મોટાભાગના રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે.

21 ઓક્ટોબર, 2025

મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા, સિક્કિમ, મણિપુર, જમ્મુ અને શ્રીનગરમાં દિવાળી અમાવસ્યા, લક્ષ્મી પૂજા અને ગોવર્ધન પૂજાના કારણે બેંકો બંધ રહેશે.

22 ઓક્ટોબર, 2025

ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, ઉત્તરાખંડ, સિક્કિમ, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં દિવાળી, વિક્રમ સંવત નવું વર્ષ, ગોવર્ધન પૂજા અને બલિપદ્યામી પર બેંકો બંધ રહેશે.

23 ઓક્ટોબર, 2025

ગુજરાત, સિક્કિમ, મણિપુર, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં ભાઈ દૂજ, ચિત્રગુપ્ત જયંતિ, લક્ષ્મી પૂજા, ભાત્રી દ્વિતિયા અને નિંગોલ ચકૌબા પર બેંકો બંધ રહેશે.

25 ઓક્ટોબર - ચોથો શનિવાર

26 ઓક્ટોબર - રવિવાર

27 ઓક્ટોબર, 2025

પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને ઝારખંડમાં છઠ પૂજા (સાંજની પુજા)ના કારણે બેંકો બંધ રહેશે.

28 ઓક્ટોબર, 2025

છઠ પૂજા (સવારની પુજા)ના કારણે બિહાર અને ઝારખંડમાં બેંકો બંધ રહેશે

31 ઓક્ટોબર, 2025

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિના કારણે ગુજરાતમાં બેંકો બંધ રહેશે.

ઓક્ટોબર 2025 બેંકિંગ હેતુઓ માટે વ્યસ્ત મહિનો રહેવાની ધારણા છે, કારણ કે તેમાં સૌથી વધુ રજાઓ હોય છે. તેથી, ગ્રાહકોને તેમની બેંકિંગ જરૂરિયાતો અગાઉથી પૂર્ણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો કે, ડિજિટલ અને ઓનલાઈન વ્યવહાર સેવાઓ ચોવીસ કલાક ઉપલબ્ધ રહેશે.

