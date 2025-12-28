Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Bank Holiday : સતત બે દિવસ બંધ રહેશે બેંક, જાણો RBIએ કેમ આપી રજા

લોકોના મનમાં સવાલ છે કે નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ એટલે કે 31 ડિસેમ્બરે અને નવા વર્ષના દિવસે એટલે કે 1 જાન્યુઆરીએ બેંક બંધ રહેશે કે ખુલ્લી ? ત્યારે આ લેખમાં અમે બેંક હોલિડે વિશે જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 28, 2025, 05:06 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday : સતત બે દિવસ બંધ રહેશે બેંક, જાણો RBIએ કેમ આપી રજા

વર્ષ 2025 પૂરું થઈ રહ્યું છે. જો તમે આ સમય દરમિયાન બેંકની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. RBI રજા કેલેન્ડર મુજબ, આ અઠવાડિયામાં 29 ડિસેમ્બર, 2025થી 2 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી બેંકો ઘણા દિવસો માટે બંધ રહેશે. આ રજા દેશભરમાં એકસરખી નથી, તે રાજ્ય મુજબ બદલાય છે. આનો અર્થ એ છે કે કેટલાક રાજ્યોમાં બેંકો ચોક્કસ તારીખે બંધ રહેશે, જ્યારે અન્ય રાજ્યોમાં રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે.

 31 ડિસેમ્બરે બેંક ખુલ્લી રહેશે કે બંધ ?

Add Zee News as a Preferred Source

ઘણા ગ્રાહકો જાણવા માંગે છે કે, બેંક 31 ડિસેમ્બરે નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ અને 1 જાન્યુઆરી નવા વર્ષે ખુલ્લી રહેશે કે બંધ ? જેનો જવાબ તમે ક્યાં રહો છો તેના પર આધાર રાખે છે. 30 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ યુ કિયાંગ નંગબાહની પુણ્યતિથિ પર શિલોંગમાં બેંકો બંધ રહેશે. 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ ફક્ત આઈઝોલ અને ઇમ્ફાલમાં બેંકો બંધ રહેશે. અન્ય રાજ્યોમાં બેંકો રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે.

નવા વર્ષના દિવસે બેંક ખુલ્લી રહેશે કે બંધ ?

2026ના નવા વર્ષના દિવસે બેંકો ફક્ત આઈઝોલ, ચેન્નાઈ, ગંગટોક, ઇમ્ફાલ, ઇટાનગર, કોહિમા, કોલકાતા અને શિલોંગમાં બંધ રહેશે. આ શહેરો અને તેમના સંબંધિત રાજ્યો સિવાય બેંકો સામાન્ય રીતે ચાલુ ખુલશે. એટલે કે આઈઝોલ અને ઇમ્ફાલમાં સતત બે દિવસ બેંક બંધ રહેશે. 

UPI અને ATM સેવાઓ ચાલુ રહેશે

ઐઝોલ, કોચી અને તિરુવનંતપુરમમાં 2 જાન્યુઆરીએ નવા વર્ષની ઉજવણી/મન્નમ જયંતિ માટે રજા છે. આનો અર્થ એ છે કે ત્યાં બેંકો બંધ રહેશે. બેંક રજાઓ દરમિયાન ગ્રાહકો નેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ, UPI અને ATM દ્વારા સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જોકે, ચેક ક્લિયરિંગ અને નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એક્ટ હેઠળ અન્ય ઓવર-ધ-કાઉન્ટર સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

બેંક ટાઈમિંગ

ભારતમાં મોટાભાગની મોટી બેંકો જેમાં SBI, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને પંજાબ નેશનલ બેંકનો સમાવેશ થાય છે, જે સવારે 10:00થી સાંજે 4:00 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહે છે. ICICI, HDFC, એક્સિસ, યસ બેંક અને કોટક મહિન્દ્રા બેંક સામાન્ય રીતે શાખાના આધારે સવારે 9:30 થી સાંજે 4:30 અથવા બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી કાર્યરત રહે છે. બેંક ઓફ બરોડાના કલાકો થોડા લાંબા છે, સવારે 9:45 થી સાંજે 4:45 અથવા સવારે 10:00 થી સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી કાર્યરત રહે છે અને કેનેરા બેંક સામાન્ય રીતે સવારે 10:00 થી બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી કાર્યરત રહે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Bank Holiday 2026Bank closedBank Holiday listNew Year Bank Holiday

Trending news