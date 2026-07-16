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Bank Holiday : શુક્રવારે બેંકો રહેશે બંધ ! જાણો RBIએ 17 જુલાઈએ કેમ આપી રજા

Bank Holiday : આવતીકાલે એટલે કે શુક્રવારે બેંકો બંધ રહેશે. જો તમે 17 જુલાઈના રોજ કોઈ કામ માટે બેંકની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો પહેલા એ જાણી લો કે તમારા શહેરમાં બેંકો ખુલ્લી છે કે નહીં.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 16, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:38 PM IST
Bank Holiday : શુક્રવારે બેંકો રહેશે બંધ ! જાણો RBIએ 17 જુલાઈએ કેમ આપી રજા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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