/Bank Holiday : શુક્રવારે બેંકો રહેશે બંધ ! જાણો RBIએ 17 જુલાઈએ કેમ આપી રજા

Bank Holiday : આજે ગુરુવારે રથયાત્રા, કાંગ રથયાત્રા અને હરેલા તહેવારોને કારણે ઓડિશા, મણિપુર અને ઉત્તરાખંડમાં બેંક શાખાઓ બંધ રહી. તો આવતીકાલે શુક્રવારે પણ કેટલીક જગ્યાએ બેંકો બંધ રહેવાની છે. ત્યારે કયા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દ્વારા જાહેર કરાયેલી રજા પાછળનું કારણ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
17 જુલાઈના રોજ બેંકો બંધ રહેશે ?
મેઘાલયમાં આવતીકાલે, શુક્રવારે બેંકો બંધ રહેશે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, પંજાબ નેશનલ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, કેનેરા, એક્સિસ, HDFC અને ICICI જેવી બધી જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો બંધ રહેશે. યુ તિરોટ સિંગની પુણ્યતિથિ આ દિવસે ઉજવવામાં આવશે.
યુ તિરોટ સિંગ 19મી સદીની શરૂઆતમાં મેઘાલયના ખાસી હિલ્સમાં નોંગખલાવ વિસ્તારના આદિવાસી રાજા હતા. તેઓ દેશના શરૂઆતના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓમાંના એક હતા જેમણે બ્રિટિશ શાસનને શરણાગતિ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જ્યારે અંગ્રેજોએ રસ્તો બનાવવાના બહાને તેમની જમીન અને જંગલો કબજે કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તિરોટ સિંગે તેમની સામે યુદ્ધ કર્યું.
પરંપરાગત ધનુષ્ય અને તીર, ઢાલ અને તલવારોથી સજ્જ બ્રિટિશ સૈન્યનો સામનો કરવા છતાં, તેમણે લગભગ ચાર વર્ષ સુધી જંગલો અને પર્વતોના આશ્રયનો ઉપયોગ કરીને બ્રિટિશ દળોને હેરાન કરવામાં સફળતા મેળવી.
16 જુલાઈના રોજ આ રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહી
ઓડિશા, મણિપુર અને ઉત્તરાખંડમાં આજે બેંકો બંધ રહી. રથયાત્રા, કાંગ રથયાત્રા અને હરેલા તહેવારોને કારણે આ ત્રણ રાજ્યોમાં બેંક શાખાઓ ખુલી નહોતી. આવતીકાલે મેઘાલયમાં બેંકો બંધ રહેશે. જો કે, દેશના બાકીના રાજ્યોમાં ખુલ્લી રહેશે.
જુલાઈમાં બીજા કયા દિવસોએ બેંકો બંધ રહેશે ?
18 જુલાઈ, 2026 - શનિવાર
18 જુલાઈએ મહિનાનો ત્રીજો શનિવાર છે, તેથી બેંકો સામાન્ય રીતે ત્રીજા શનિવારે ખુલ્લી રહે છે, પરંતુ સિક્કિમમાં બંધ રહેશે. સિક્કિમ સિવાય દેશના અન્ય તમામ રાજ્યોમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે. સિક્કિમમાં દ્રુક્પા ત્શે-ઝી ઉત્સવ ઉજવવામાં આવશે. આ એક બૌદ્ધ તહેવાર છે. આ તહેવાર ભગવાન બુદ્ધે સારનાથ ખાતે તેમના પાંચ શિષ્યોને પહેલો ઉપદેશ આપ્યો હતો તે પ્રસંગની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે.
19 જુલાઈ - રવિવાર
સાપ્તાહિક રજાને કારણે દેશના તમામ રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે.
22 જુલાઈ - બુધવાર
ખારચી પૂજાને કારણે ત્રિપુરામાં બેંકો 22 જુલાઈ, બુધવારના રોજ બંધ રહેશે.
25 જુલાઈ - ચોથો શનિવાર
દેશના તમામ રાજ્યોમાં બેંકો ચોથા શનિવારે બંધ રહેશે.
26 જુલાઈ - રવિવાર
સાપ્તાહિક રજાને કારણે બેંકો બંધ રહેશે.