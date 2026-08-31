/Bank Holiday : સપ્ટેમ્બરમાં 14 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ આટલા દિવસ કેમ આપી રજા

Bank Holiday : સપ્ટેમ્બરમાં બેંકો 14 દિવસ બંધ રહેશે. જો તમે આ મહિને બેંકની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો એ જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે શાખાઓ ક્યારે બંધ રહેશે અને ક્યારે ખુલી રહેશે. તહેવારો અને સાપ્તાહિક રજાઓને કારણે સપ્ટેમ્બરમાં બેંકો 14 દિવસ બંધ રહેશે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ના આ મહિનાના બેંક રજા કેલેન્ડર મુજબ, સપ્ટેમ્બરમાં બેંકો 14 દિવસ બંધ રહેવાની છે. કેલેન્ડર મુજબ બધી રજાઓ દેશભરમાં લાગુ પડતી નથી. તેથી બેંકની મુલાકાત લેતા પહેલા તમારા ચોક્કસ શહેર માટે રજાનું શેડ્યૂલ તપાસવાનું ભૂલશો નહીં.
11 સપ્ટેમ્બરે બેંક હડતાલ
યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UFBU)એ 11 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ દેશવ્યાપી બેંક હડતાળની જાહેરાત કરી છે. યુનિયનોની માંગણીઓમાં 5 ડે વિક અને પેન્શન અને પ્રદર્શન-સંબંધિત પ્રોત્સાહન યોજનાઓ સંબંધિત વિવિધ મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે.
11 સપ્ટેમ્બર શુક્રવાર છે. આગામી શનિવાર અને રવિવારે બેંકો બંધ રહેશે. પરિણામે, કેટલીક શાખાઓમાં બેંકિંગ કામગીરી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. શાખાઓમાં સ્ટાફ ઓછો થવાથી કામમાં વિલંબ થઈ શકે છે. દરમિયાન, UFBUએ 28 સપ્ટેમ્બરથી ત્રણ દિવસની હડતાળની જાહેરાત પણ કરી છે. યુનિયનોએ ચેતવણી પણ આપી છે કે જો તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ નહીં થાય, તો 26 ઓક્ટોબરથી અનિશ્ચિત સમય માટે દેશવ્યાપી હડતાળ શરૂ થઈ શકે છે.
સપ્ટેમ્બરમાં બેંક રજાઓની સંપૂર્ણ યાદી
બેંકો બંધ હોય ત્યારે કઈ સેવાઓ કાર્યરત રહેશે ?
બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં ગ્રાહકો સામાન્ય રીતે UPI, મોબાઇલ બેંકિંગ, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અને ATM જેવી સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકશે. RBI અનુસાર, RTGS સેવા 24 કલાક ઉપલબ્ધ રહે છે.