/આ અઠવાડિયે 3 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો ! ચેક કરી લો સંપૂર્ણ હોલિડે લિસ્ટ

Bank Holidays : જો તમારે આવતીકાલથી શરૂ થતા અઠવાડિયે બેંક સંબંધિત કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામ હોય, તો પહેલા બેંક હોલિડે કેલેન્ડર ચકાસી લેવું. ભારતીય રિઝર્વ બેંકની રજાઓની યાદી અનુસાર, તહેવારો અને સાપ્તાહિક રજાઓને કારણે વિવિધ રાજ્યોમાં 20 જુલાઈથી 26 જુલાઈ, 2026 દરમિયાન બેંકો ઘણા દિવસો સુધી બંધ રહેશે. જોકે, રજાઓ બધા રાજ્યોમાં એકસાથે લાગુ પડશે નહીં.
20થી 26 જુલાઈ દરમિયાન બેંકો ક્યારે બંધ રહેશે ?
22 જુલાઈ (બુધવાર) - ખારચી પૂજા નિમિત્તે અગરતલા (ત્રિપુરા)માં બેંકો બંધ રહેશે. ત્રિપુરામાં બેંક કર્મચારીઓને આ દિવસે રજા રહેશે. રાજ્યમાં ખારચી પૂજાનો તહેવાર ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવે છે. આ એક સ્થાનિક તહેવાર છે. તેથી દેશના અન્ય ભાગોમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે.
25 જુલાઈ (શનિવાર) – આ મહિનાનો ચોથો શનિવાર છે, RBIના નિયમો મુજબ, દેશભરની બેંકો બંધ રહેશે.
26 જુલાઈ (રવિવાર) – રવિવારના કારણે દેશભરની બધી બેંક શાખાઓ બંધ રહેશે.
દરેક રાજ્યોમાં બેંક રજાઓ કેમ અલગ અલગ ?
RBI દર વર્ષે બેંક હોલિડે કેલેન્ડર બહાર પાડે છે. તેમાં રાષ્ટ્રીય રજાઓ, ધાર્મિક તહેવારો, પ્રાદેશિક ઉજવણીઓ અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા જાહેર કરાયેલ રજાઓનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામે, એક રાજ્યમાં બેંકો બંધ રહી શકે છે જ્યારે બીજા રાજ્યમાં ખુલ્લી રહી શકે છે.
ઓનલાઈન બેંકિંગ સેવાઓ કાર્યરત રહેશે ?
બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં UPI, ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ, મોબાઈલ બેંકિંગ અને ATM જેવી સેવાઓ સામાન્ય રીતે કાર્યરત રહેશે. ગ્રાહકો ઓનલાઈન પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકશે, બિલ ચૂકવી શકશે અને અન્ય ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકશે.
જો તમારે ચેક જમા કરાવવાની, ડ્રાફ્ટ કરાવવાની અથવા રોકડ જમા કરાવવાની કે ઉપાડવાની જરૂર હોય, તો બેંકમાં જતા પહેલા તમારા શહેરની બેંક રજાઓની યાદી તપાસવાનું ભૂલશો નહીં.