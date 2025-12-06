આવતા અઠવાડિયે 4 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ કેમ આપી રજા
Bank Holiday Next Week : 8 ડિસેમ્બરથી શરૂ થતા અઠવાડિયામાં ચાર દિવસ બેંકો બંધ રહેશે, તેથી જો તમારે પણ બેંક સંબંધિત કામ હોય તો જાણી લો કે કયા દિવસે બેંક બંધ રહેવાની છે.
Bank Holiday Next Week : ડિસેમ્બરમાં ક્રિસમસ અને નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યા જેવા અનેક પ્રસંગો માટે બેંકો બંધ રહેશે. આવતા અઠવાડિયાની વાત કરીએ તો, 8 ડિસેમ્બરથી 14 ડિસેમ્બર સુધી બેંકો ચાર દિવસ માટે બંધ રહેશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે કયા દિવસે અને કેમ બેંક બંધ રહેવાની છે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ની રજાઓની યાદી મુજબ, દર રવિવારે અને મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે બેંકો બંધ રહે છે. આ સમય દરમિયાન બેંકો દેશભરમાં બંધ રહે છે. વધુમાં પ્રાદેશિક અને સ્થાનિક તહેવારોના આધારે રાજ્ય પ્રમાણે બેંક રજાઓ બદલાય છે. આવતા અઠવાડિયામાં શનિવાર અને રવિવાર સહિત ચાર દિવસ બેંકો બંધ રહેશે. આ બે બેંક રજાઓ રાજ્ય પ્રમાણે અલગ અલગ હોઈ શકે છે.
9 અને 12 ડિસેમ્બરે બેંક ક્યાં બંધ રહેશે ?
9 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ કોચી અને તિરુવનંતપુરમમાં બેંકો બંધ રહેશે. આનો અર્થ એ થયો કે કેરળમાં આ દિવસે બેંકો બંધ રહેશે. 2025માં સ્થાનિક સરકારી સંસ્થાઓની સામાન્ય ચૂંટણીઓને કારણે બેંક રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. આ બે સ્થળો ઉપરાંત, દેશના બાકીના ભાગોમાં મંગળવારે બેંકો ખુલ્લી રહેશે. શુક્રવાર, 12 ડિસેમ્બરે મેઘાલયમાં બેંક રજા રહેશે. પા ટોગન નેંગમિંજા સંગમાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે શિલોંગમાં બેંકો બંધ રહેશે. શુક્રવારે દેશભરમાં બેંકો રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે.
ડિસેમ્બરમાં 18 રજાઓ
આ પછી 13 સપ્ટેમ્બર, શનિવારના રોજ દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે, કારણ કે તે મહિનાનો બીજો શનિવાર છે. RBIએ દર મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે બેંક રજાઓ ફરજિયાત કરી છે. વધુમાં બેંકો રવિવારે પણ બંધ રહેશે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંકે ડિસેમ્બર 2025માં 18 બેંક રજાઓની જાહેરાત કરી છે, જેમાંથી ઘણી રાજ્ય પ્રમાણે બદલાય છે. 25 ડિસેમ્બરે નાતાલના કારણે બેંકો દેશભરમાં બંધ રહેશે, જ્યારે અન્ય રજાઓ ફક્ત અમુક શહેરોમાં જ લાગુ પડશે. ગ્રાહકોએ શાખાની મુલાકાત લેતા પહેલા જાણી લેવું જોઈએ કે બેંક બંધ છે કે ચાલુ.
