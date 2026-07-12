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Bank Holiday : આ અઠવાડિયે 4 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ કેમ આપી રજા

Bank Holiday : રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નવા રજા કેલેન્ડર મુજબ, અમુક શહેરોમાં SBI, HDFC, ICICI અને પંજાબ નેશનલ બેંક જેવી બેંકોમાં આ અઠવાડિયે 4 દિવસ બેંકિંગ સેવાઓ પ્રભાવિત રહેશે. જો કે, ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓ જેવી કે, ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ, મોબાઈલ બેંકિંગ, UPI અને ATM સર્વિસ કાર્યરત રહેશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 12, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:22 PM IST
Bank Holiday : આ અઠવાડિયે 4 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ કેમ આપી રજા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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