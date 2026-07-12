/Bank Holiday : આ અઠવાડિયે 4 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ કેમ આપી રજા

Bank Holiday : આ અઠવાડિયે જો તમારે બેંક સંબંધિત કામ માટે બેંકની વિઝિટ કરવાની હોય તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે, કારણ કે આ અઠવાડિયે 4 દિવસ બેંકો બંધ રહેવાની છે. તેથી બેંક જતા પહેલા રજા કેલેન્ડર ચેક કરી લેવું. 13 જુલાઈથી 19 જુલાઈના અઠવાડિયા દરમિયાન દેશભરના વિવિધ શહેરોમાં બેંક શાખાઓ સતત ચાર દિવસ બંધ રહેશે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંકના નવા રજા કેલેન્ડર મુજબ, SBI, HDFC, ICICI અને પંજાબ નેશનલ બેંક જેવી બેંકોમાં બેંકિંગ સેવાઓ ચોક્કસ શહેરોમાં પ્રભાવિત થશે. જો કે, ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓ કાર્યરત રહેશે.
13 થી 19 જુલાઈ વચ્ચે બેંકો ક્યારે બંધ રહેશે ?
RBI રજા કેલેન્ડર મુજબ, વિવિધ શહેરોમાં બેંક શાખાઓ નીચેની તારીખો પર બંધ રહેશે
16 જુલાઈ, ગુરુવાર : હરેલા તહેવારને કારણે દેહરાદૂન અને ઇમ્ફાલમાં બેંકો બંધ રહેશે. દરમિયાન, રથયાત્રાને કારણે ભુવનેશ્વરમાં બેંક શાખાઓ બંધ રહેશે.
17 જુલાઈ, શુક્રવાર : યુ તિરોત સિંહની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે શિલોંગમાં બેંકો બંધ રહેશે.
18 જુલાઈ, શનિવાર : દ્રુકપા ત્શે-ઝીને કારણે ગંગટોકમાં બેંક શાખાઓ બંધ રહેશે.
19 જુલાઈ, રવિવાર : સાપ્તાહિક રજાને કારણે દેશભરની બધી બેંકો બંધ રહેશે.
13 થી 15 જુલાઈ સુધી બેંકો ખુલ્લી રહેશે
13 જુલાઈ (સોમવાર), 14 જુલાઈ (મંગળવાર) અને 15 જુલાઈ (બુધવાર)ના રોજ દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં બેંકો સામાન્ય રીતે કાર્યરત રહેશે. આગામી પ્રાદેશિક રજાઓ ધરાવતા શહેરોમાં ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના જરૂરી બેંકિંગ કાર્યો અગાઉથી પૂર્ણ કરે.
RBI અનુસાર બેંક રજાઓની કેટેગરી
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) મુખ્યત્વે બેંક રજાઓને ત્રણ પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરે છે
નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એક્ટ હેઠળ રજાઓ : આ રજાઓ ચેક ક્લિયરિંગ અને શાખા-આધારિત બેંકિંગ સેવાઓને અસર કરે છે.
RTGS રજા : આ દિવસોમાં બેંક શાખાઓ દ્વારા રીઅલ-ટાઇમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ (RTGS) વ્યવહારોની પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી નથી.
બેંક ક્લોઝિંગ એકાઉન્ટ્સ : ખાતાઓના વાર્ષિક બંધ માટે બેંકો સામાન્ય રીતે 1 એપ્રિલે બંધ રહે છે.
રજાઓ દરમિયાન ઓનલાઈન બેંકિંગ સેવાઓ કાર્યરત રહેશે
બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત રહેશે. રજાઓ દરમિયાન પણ ગ્રાહકો RTGS, NEFT, UPI અને ઇન્ટરનેટ બેંકિંગનો ઉપયોગ કરીને પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકે છે, બિલ ચૂકવી શકે છે અને ઓનલાઈન ખરીદી કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે, રજાઓ આ ઓનલાઈન સેવાઓને અસર કરતી નથી.