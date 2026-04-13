Bank Holiday : આવતીકાલે બેંકો રહેશે બંધ, જાણો RBIએ 14 એપ્રિલે કેમ આપી રજા

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessBank Holiday : આવતીકાલે બેંકો રહેશે બંધ, જાણો RBIએ 14 એપ્રિલે કેમ આપી રજા

Bank Holiday : 14 એપ્રિલને મંગળવારના રોજ દેશભરના મોટાભાગના રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. જો તમે આવતીકાલે તમારા બેંકિંગ કામ માટે બેંક શાખાની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તમારે પહેલા ચેક કરી લેવું જોઈએ કે બેંક ખુલ્લી છે કે નહીં.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 13, 2026, 12:32 PM IST
  • 14 એપ્રિલે દેશભરના મોટાભાગના રાજ્યોમાં બેંકો બંધ
  • 14 એપ્રિલે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર જયંતિ છે
  • પંજાબમાં 14 એપ્રિલે વૈશાખી ઉજવવામાં આવશે

Trending Photos

Bank Holiday : આવતીકાલે બેંકો બંધ રહેશે. 14 એપ્રિલના રોજ દેશભરના મોટાભાગના રાજ્યોમાં બેંક શાખાઓ ખુલશે નહીં. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)એ સ્થાનિક તહેવારોને કારણે વિવિધ રાજ્યોમાં બેંક રજાઓ જાહેર કરી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, RBIએ 14 એપ્રિલને મંગળવારના રોજ કેમ રજા આપી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

14 એપ્રિલે બેંકો કેમ રહેશે બંધ ?

14 એપ્રિલ, મંગળવારના રોજ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર જયંતિ, મહાબિષુવ સંક્રાંતિ, બીજુ, બુઈસુ ઉત્સવ, તમિલ નવા વર્ષનો દિવસ, બોહાગ બિહુ, ચેરાઓબા અને બૈસાખી સહિત વિવિધ તહેવારોને કારણે લગભગ તમામ રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. ખાસ કરીને 14 એપ્રિલે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર જયંતિને કારણે મોટાભાગના રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. 

પંજાબમાં 14 એપ્રિલે વૈશાખી ઉજવવામાં આવશે

પંજાબમાં વૈશાખી લણણીના તહેવાર તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આસામમાં, બોહાગ બિહુ નવા વર્ષની શરૂઆત તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દરમિયાન, તમિલનાડુમાં આ દિવસ પુથંડુ તમિલ નવું વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ ઓડિશા, ત્રિપુરા અને મણિપુરમાં પણ ખાસ મહત્વ ધરાવે છે, જ્યાં તે તેમના સંબંધિત પરંપરાગત રિવાજો અનુસાર ઉજવવામાં આવે છે.

14 એપ્રિલે કયા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે ?

મંગળવાર, 14 એપ્રિલના રોજ ગુજરાત, આસામ, યુપી, કેરળ, કોલકાતા, જમ્મુ, રાજસ્થાન, ઉત્તરાખંડ, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર, ગોવા, કર્ણાટક અને હૈદરાબાદ સહિતના રાજ્યો અને પ્રદેશોમાં બેંકો બંધ રહેશે.

એપ્રિલમાં આગામી બેંકો રજાઓ

15 એપ્રિલના રોજ ત્રિપુરા, આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ, કેરળ, પશ્ચિમ બંગાળ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં નવા વર્ષની ઉજવણી અને અન્ય તહેવારોને કારણે બેંકો બંધ રહેશે. વધુમાં 16 એપ્રિલે બિહુને કારણે કેટલાક રાજ્યોમાં બેંકિંગ સેવાઓ પ્રભાવિત થશે, 20 એપ્રિલે કર્ણાટકમાં બસવ જયંતિ અને અક્ષય તૃતીયાને કારણે અને 21 એપ્રિલે ત્રિપુરામાં ગરિયા પૂજાને કારણે બેંકોમાં રજા રહેશે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
bank holidayBank closedBank Holiday April 14ambedkar jayantiRBI

Trending news