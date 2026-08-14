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Bank Holiday: આવતીકાલે ત્રીજા શનિવારે બેંકો રહેશે બંધ, ચેક કરો RBI રજાઓની લિસ્ટ

Bank Holiday Saturday 15 August 2026: આવતીકાલે ત્રીજા શનિવારે બેંકો બંધ રહેશે. દેશભરમાં સામાન્ય રીતે ત્રીજા શનિવારે બેંકો ખુલ્લી રહે છે. પરંતુ આવતીકાલે, 15 ઓગસ્ટના રોજ, દેશભરની બધી બેંકો સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે બંધ રહેશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 14, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:09 PM IST
Bank Holiday: આવતીકાલે ત્રીજા શનિવારે બેંકો રહેશે બંધ, ચેક કરો RBI રજાઓની લિસ્ટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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Bank Holiday: આવતીકાલે ત્રીજા શનિવારે બેંકો રહેશે બંધ, ચેક કરો RBI રજાઓની લિસ્ટ
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