/Bank Holiday: આવતીકાલે ત્રીજા શનિવારે બેંકો રહેશે બંધ, ચેક કરો RBI રજાઓની લિસ્ટ

Bank Holiday Saturday 15 August 2026: આવતીકાલે ત્રીજા શનિવારે બેંકો બંધ રહેશે. દેશભરમાં સામાન્ય રીતે ત્રીજા શનિવારે બેંકો ખુલ્લી રહે છે. જો કે, સ્વતંત્રતા દિવસ, 15 ઓગસ્ટના રોજ, દેશભરની બધી બેંકો બંધ રહેશે. આનો અર્થ એ થયો કે જે ગ્રાહકો શનિવારે બેંકમાં રોકડ જમા કરાવવા અથવા ઉપાડવા અથવા શાખા સંબંધિત અન્ય કાર્યો કરવા માટે આવવાનું વિચારી રહ્યા છે, તેમણે એક દિવસ રાહ જોવી પડશે. જો કે, બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં, UPI, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ અને ATM જેવી ડિજિટલ સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે, જેનાથી આવશ્યક ઓનલાઈન ચુકવણીઓ અને વ્યવહારો થઈ શકશે.
15 ઓગસ્ટે સ્વતંત્રતા દિવસ હોવાથી બેંકો બંધ રહેશે
15 ઓગસ્ટ એ ભારત માટે ગર્વ અને સન્માનનો દિવસ છે. 1947માં આ દિવસે આપણા દેશે બ્રિટિશ શાસનથી સ્વતંત્રતા મેળવી હતી. દર વર્ષે સ્વતંત્રતા દિવસ પર દેશભરમાં ત્રિરંગો ફરકાવવામાં આવે છે. સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના બલિદાનને યાદ કરવામાં આવે છે. આ દિવસ આપણને આપણા દેશની એકતા, અખંડિતતા અને સ્વતંત્રતાના મૂલ્યને સમજવા તેમજ રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની આપણી જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવા પ્રેરણા આપે છે.
ઓગસ્ટમાં બેંકો ક્યારે બંધ રહેશે?
15 ઓગસ્ટ - શનિવાર
15 ઓગસ્ટે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે દેશભરની બધી બેંકો બંધ રહેશે.
16 ઓગસ્ટ - રવિવાર
16 ઓગસ્ટે રવિવાર હોવાથી દેશભરની બધી બેંકો બંધ રહેશે.
19 ઓગસ્ટ - બુધવાર
19 ઓગસ્ટે ત્રિપુરાના અગરતલામાં મહારાજા બીર બિક્રમ કિશોર માણિક્ય બહાદુરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે બેંકો બંધ રહેશે.
22 ઓગસ્ટ - શનિવાર
22 ઓગસ્ટના રોજ ચોથો શનિવાર હોવાથી દેશભરની બધી બેંકો બંધ રહેશે.
23 ઓગસ્ટ - રવિવાર
રવિવાર, 23 ઓગસ્ટના રોજ સાપ્તાહિક રજાને કારણે દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે.
25 ઓગસ્ટ - મંગળવાર
25 ઓગસ્ટના રોજ, મિલાદ-ઉન-નબી - ઈદ-એ-મિલાદ અને પ્રથમ ઓણમને કારણે કેરળના કોચી અને તિરુવનંતપુરમ અને આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં બેંકો બંધ રહેશે.
ઓગસ્ટ 26 - બુધવાર
26 ઓગસ્ટના રોજ બેલાપુર, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર, બેંગલુરુ, કર્ણાટક, ભોપાલ - મધ્યપ્રદેશ, તમિલનાડુ, ઉત્તરાખંડ, હૈદરાબાદ - તેલંગાણા, ઈમ્ફાલ - મણિપુર, જમ્મુ અને શ્રીનગર, જમ્મુ અને કાશ્મીર, કાનપુર અને ઉત્તર પ્રદેશ, કોચી અને તિરુવનંતપુરમ - કેરળ, બિહારગૃહ, નવી દિલ્હી અને છત્તરગઢમાં બેંકો બંધ રહેશે. ઈદ-એ-મિલાદ, બારફતા, તિરુવોનમ અને અન્ય સ્થાનિક તહેવારો.
ઓગસ્ટ 28 - શુક્રવાર
રક્ષાબંધન, શ્રી નારાયણ ગુરુ જયંતિ, અયંકલી જયંતિ અને પંગ-લહાબસોલના કારણે ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, સિક્કિમ, રાજસ્થાન, જમ્મુ અને કાશ્મીર, કાનપુર અને ઉત્તર પ્રદેશ, કોચી અને તિરુવનંતપુરમ - કેરળ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં 28 ઓગસ્ટે બેંકો બંધ રહેશે.