/Bank Holiday: આવતા અઠવાડિયે કેટલા દિવસ બંધ રહેશે બેન્કો? જાણો 17 થી 23 ઓગસ્ટ વચ્ચે RBI રજાઓનું લિસ્ટ

Bank Holiday: જો તમને આવતા અઠવાડિયે બેન્ક સાથે જોડાયેલ કોઈ જરૂરી કામ હોય, તો બેન્કની રજાની તારીખ અગાઉથી જાણી લેવી જરૂરી છે. 17 ઓગસ્ટથી 23 ઓગસ્ટ 2026 વચ્ચે દેશભરમાં બેન્કો માટે કેટલીક રજાઓ આવી રહી છે. જો કે, આ આખા અઠવાડિયામાં મોટાભાગના દિવસો બેન્ક શાખાઓ ખુલ્લી રહેશે. બેન્કની રજાઓ રાજ્ય અને સ્થાનિક તહેવારો મુજબ અલગ પણ હોઈ શકે છે. અહીંથી તમે બેન્કની રજાઓનું આખું કેલેન્ડર જોઈ શકો છો.
17 થી 23 ઓગસ્ટ વચ્ચે ક્યારે-ક્યારે બેંકો બંધ રહેશે?
17 ઓગસ્ટ - સોમવાર - બેન્ક ખુલ્લી રહેશે
18 ઓગસ્ટ - મંગળવાર - બેન્ક ખુલ્લી રહેશે
19 ઓગસ્ટ - બુધવાર - બેન્ક ખુલ્લી રહેશે
20 ઓગસ્ટ - ગુરુવાર - બેન્ક ખુલ્લી રહેશે
21 ઓગસ્ટ - શુક્રવાર - બેન્ક ખુલ્લી રહેશે
22 ઓગસ્ટ - શનિવાર - બેન્ક બંધ રહેશે
23 ઓગસ્ટ - રવિવાર - બેન્ક બંધ રહેશે
22-23 ઓગસ્ટના રોજ કેમ બેન્કો બંધ રહેશે?
22 ઓગસ્ટ શનિવારે મહિનાનો ચોથો શનિવાર છે. RBIના નિયમો હેઠળ બીજા અને ચોથા શનિવારે સરકારી અને ખાનગી સહિતની તમામ બેન્કોની શાખાઓ બંધ રહે છે. તેથી આ દિવસે SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, PNB સહિત અન્ય બેન્કોની બ્રાન્ચમાં સામાન્ય કામકાજ નહી થાય. તેના પછીના દિવસે એટલે કે 23 ઓગસ્ટ રવિવારે પણ બેન્કો બંધ રહેશે. આ રીતે શનિવાર અને રવિવાર એમ સતત બે દિવસ બેન્ક શાખાઓ બંધ રહેશે.
શું નાગ પંચમીના દિવસે બેન્કો બંધ રહેશે?
17 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ નાગ પંચમી છે. જો કે, નાગ પંચમીની ઉજવણી છતાં આ તારીખ દેશભરના બેન્ક હોલિડે કેલેન્ડરમાં સામાન્ય બેન્ક રજા તરીકે નોંધાયેલી નથી. તેથી આ દિવસે મોટાભાગની જગ્યાઓ પર બેન્ક શાખાઓ સામાન્ય રીતે ખુલ્લી રહેશે. જો કે, બેન્કની રજાઓ રાજ્યવાર હોય છે. તેથી કોઈ ખાસ રાજ્ય કે સ્થાનિક વિસ્તારમાં રજા હોઈ શકે છે. બેન્ક જતા પહેલા તમારી સ્થાનિક શાખાનું કેલેન્ડર ચેક કરી લો.