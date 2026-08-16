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Bank Holiday: આવતા અઠવાડિયે કેટલા દિવસ બંધ રહેશે બેન્કો? જાણો 17 થી 23 ઓગસ્ટ વચ્ચે RBI રજાઓનું લિસ્ટ

Bank Holiday: આવતા અઠવાડિયામાં 17 થી 23 ઓગસ્ટ 2026 વચ્ચે બેન્કો કેટલા દિવસ બંધ રહેશે? જાણો આખા અઠવાડિયાનું બેન્ક રજાનું શિડ્યુલ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 16, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:01 PM IST
Bank Holiday: આવતા અઠવાડિયે કેટલા દિવસ બંધ રહેશે બેન્કો? જાણો 17 થી 23 ઓગસ્ટ વચ્ચે RBI રજાઓનું લિસ્ટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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