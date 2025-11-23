નવેમ્બરના છેલ્લા અઠવાડિયામાં કેટલા દિવસ બંધ રહેશે બેંકો ? એક ક્લિકમાં જાણો જવાબ
Bank Holiday : સોમવારથી એક નવું અઠવાડિયું શરૂ થઈ રહ્યું છે. આ નવેમ્બરનું છેલ્લું અઠવાડિયું છે, તેથી તમારે બેંકની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડી શકે છે. જો તમારું કોઈ કામ બાકી હોય, તો તમે તે પૂર્ણ કરી શકો છો. જોકે, બેંક જતા પહેલા આ અઠવાડિયામાં કયા દિવસો બેંકો બંધ રહેવાની છે, તેના વિશે આ લેખમાં અમે તમને જણાવીશું.
Bank Holiday : 24 નવેમ્બરથી નવું સપ્તાહ શરૂ થશે. સોમવારે બેંકો ફરી ખુલશે, જે એક નવો કાર્યકારી દિવસ છે. આ નવેમ્બરનો છેલ્લું અઠવાડિયું છે. ઘણા લોકો પાસે બેંકિંગ સંબંધિત કામ હોઈ શકે છે. જો તમે બેંકની મુલાકાત લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, આ લેખમાં અમે તમને જણાવીશું કે બેંકો કેટલા દિવસ બંધ રહેવાની છે.
શનિવારે બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ ?
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ના નિયમો અનુસાર, બેંકો બીજા અને ચોથા શનિવારે બંધ રહે છે. 29 નવેમ્બર પણ શનિવારે આવે છે. જોકે, તે મહિનાનો પાંચમો શનિવાર હશે. ઘણા લોકો મુંઝવણમાં છે કે આ દિવસે બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ. નિયમો અનુસાર, બેંકો આ દિવસે ખુલ્લી રહેશે, કારણ કે તે ફક્ત બીજા અને ચોથા શનિવારે જ બંધ રહે છે. તેથી પાંચમો શનિવાર બેંકો માટે કાર્યકારી દિવસ રહેશે. બધી બેંક શાખાઓ રાબેતા મુજબ ખુલ્લી રહેશે.
30 નવેમ્બરે બેંકો બંધ રહેશે
સત્તાવાર રજાઓ સિવાય આ અઠવાડિયે કોઈ બેંક રજા રહેશે નહીં. 29 નવેમ્બર, શનિવારના રોજ બેંકો ખુલ્લી રહેશે. 30 નવેમ્બર, રવિવારના રોજ બેંકો બંધ રહેશે. નવેમ્બરના છેલ્લા અઠવાડિયામાં કોઈપણ કાર્યકારી દિવસે બેંકો બંધ રહેશે નહીં. રવિવાર રજાનો એકમાત્ર દિવસ રહેશે.
ઇન્ટરનેટ અને મોબાઇલ બેંકિંગ સેવાઓ ચાલુ રહેશે
રવિવારે બેંકો બંધ રહે છે. જો કે, લોકો નાણાકીય વ્યવહારો સહિત આવશ્યક કામો ઓનલાઈન કરી શકે છે. બેંક ગ્રાહકો ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ અને મોબાઇલ બેંકિંગ દ્વારા તેમનું કામ કરી શકે છે. નાણાકીય વ્યવહારો, બેલેન્સ ચેક અને બિલ પેમેન્ટ જેવા મહત્વપૂર્ણ કામો ઓનલાઈન કરી શકાય છે.
