Bank Holidays : મે મહિનામાં 12 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો ! જાણો RBIએ કેમ આપી આટલી રજા
Bank Holiday May 2026 : આવતા મહિને એટલે કે મે મહિનામાં બેંકો કુલ 12 દિવસ બંધ રહેશે. તેથી જો તમે કોઈ પણ કામ માટે આવતા મહિને બેંકની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તમારે મે મહિનાની બેંક રજાઓની યાદી ચોક્કસપણે અગાઉથી તપાસવી જોઈએ.
- મે મહિનામાં બેંકો કુલ 12 દિવસ બંધ રહેશે
- 1લી મેના રોજ મોટાભાગના શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેશે
- ગંગટોકમાં 16 મેના રોજ બેંકો બંધ રહેશે
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) બેંક રજાઓની યાદી અગાઉથી જાહેર કરે છે, જેમાં કયા દિવસે બેંકો બંધ રહેશે, કયા ચોક્કસ શહેરોમાં અને કયા કારણોસર તેની વિગતો આપવામાં આવે છે. પરિણામે બેંકમાં જતા પહેલા એકવાર RBI બેંક રજાઓની યાદીનો ચેક કરવી જરૂરી છે. ત્યારે બેંકો કયા દિવસે કયા કારણોસર બંધ રહેશે, તેના પર એક નજર કરીએ.
1લી મેના રોજ દેશભરના મોટાભાગના શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેશે. બુદ્ધ પૂર્ણિમા અને મે દિવસના કારણે બેંકો 1લી મેના રોજ બંધ રહેશે. આ દિવસે અમદાવાદ, ભુવનેશ્વર, ચંદીગઢ, ગંગટોક, જયપુર, કોહિમા અને શિલોંગ સિવાય બધા શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેશે.
16 મેના રોજ, ફક્ત એક જ શહેરમાં બેંકો બંધ રહેશે. તે શહેર ગંગટોક છે. રાજ્ય દિવસ નિમિત્તે ગંગટોકમાં આ દિવસે બેંકો બંધ રહેશે.
26 મેના રોજ ફક્ત એક જ શહેરમાં બેંકો બંધ રહેશે. તે શહેર અગરતલા છે. કાઝી નઝરુલ ઇસ્લામની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આ દિવસે બેંકો બંધ રહેશે.
27 મેના રોજ દેશના ઘણા શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેશે. આ દિવસે બકરી ઇદના કારણે મોટાભાગના શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેશે. આ દિવસે અમુક શહેરોમાં જ બેંકો ખુલ્લી રહેશે.
28 મેના રોજ પણ દેશભરના ઘણા શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેશે. આ દિવસે પણ બકરી ઇદના કારણે કેટલાક શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેશે. જોકે, આ દિવસે મોટાભાગના શહેરોમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે.
મે મહિનામાં આ રજાઓ ઉપરાંત 5 રવિવાર અને બીજા અને ચોથા શનિવાર સહિત કુલ 12 દિવસ બેંકો બંધ રહેશે.
