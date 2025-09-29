Prev
Bank Holiday in October: દુર્ગા પૂજા અને બીજા તહેવારોને લઈને બેંકમાં રજા રહેવાની છે. સાથે ઓક્ટોબર મહિનામાં દશેરા, દિવાળી, છઠ પૂજા અને ભાઈબીજ જેવા તહેવારો આવવાના છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:58 AM IST

Bank Holiday in October: ઓક્ટોબરમાં તહેવારોની ભરમાર, 21 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, જુઓ રજાઓનું લિસ્ટ

Bank Holiday in October: નવરાત્રિ ઉત્સવની સાથે દેશભરમાં તહેવારની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. દુર્ગા પૂજા અને બીજા તહેવારોને લઈને બેંકોએ રજાની જાહેરાત કરી છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં દશેરા, દિવાળી, છઠ પૂજા અને ભાઈબીજ જેવા તહેવારો આવવાના છે.

2 ઓક્ટોબર એટલે કે ગાંધી જયંતિ પર જાહેર રજા હોય છે. તેને લઈને બધી બેંકોએ રજાની જાહેરાત કરી દીધી છે. પરંતુ બેંક ગ્રાહકોએ તે વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે દરેક રાજ્યમાં રજાઓ અલગ-અલગ દિવસે હોઈ શકે છે. તેથી ગ્રાહકોએ પોતાના રાજ્યની રજાઓનું લિસ્ટ જરૂર ચેક કવું જોઈએ. જેથી તેને કોઈ અસુવિધા ન થાય.

દુર્ગા પૂજાની રજા
કોલકત્તા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં મહાસપ્તમીથી રજાની શરૂઆત થઈ રહી છે. જે સતત છ દિવસ સુધી યથાવત રહેશે.

27 સપ્ટેમ્બર (શનિવાર)
28 સપ્ટેમ્બર (રવિવાર, સાપ્તાહિક રજા)
29 સપ્ટેમ્બર (સોમવાર)
30 સપ્ટેમ્બર (મંગળવાર)
1 ઓક્ટોબર (બુધવાર)
2 ઓક્ટોબર (ગુરુવાર, ગાંધી જયંતિ)

કેરલમાં 30 સપ્ટેમ્બરે બેંક બંધ રહેશે
કેરલ સરકારે જાહેરાત કરી છે કે 30 સપ્ટેમ્બરે નવરાત્રિને લઈને બેંકમાં રજા રહેશે. જેનાથી ત્રણ દિવસની લાંબી રજાઓ હશે. 1 ઓક્ટોબરે મહાનવમીને લઈને બિહાર, ઝારખંડ, કર્ણાટક, કેરલ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, ઓડિશા, સિક્કિમ, તમિલનાડુ, તેલંગણા, ત્રિપુરા અને વેસ્ટ બંગાળમાં રજા રહેશે. સાથે 2 ઓક્ટોબરે દેશભરમાં જાહેર રજા રહેશે.

ઓક્ટોબરમાં આ દિવસે બેંકમાં રજાઓ
6 ઓક્ટોબરે પંજાબ, ઓડિશા, સિક્કિમ, ત્રિપુરા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં લક્ષ્મી પૂજા માટે રજા રહેશે.

7 ઓક્ટોબરે હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં મહર્ષિ વાલ્મીકિ જયંતિ માટે રજા રહેશે.

3. ઓક્ટોબરે અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, કર્ણાટક અને કેરળમાં દિવાળી માટે રજા રહેશે.

21 ઓક્ટોબરે આંધ્ર પ્રદેશ અને બિહારમાં રજા રહેશે.

22ઓક્ટોબરે હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્રમાં રહેશે.

23 ઓક્ટોબરે ગુજરાત અને ઉત્તર પ્રદેશમાં રહેશે.

27 અને 28 ઓક્ટોબરે છઠ પૂજા માટે બિહારમાં બે દિવસની રજા રહેશે.

