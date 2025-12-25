January Bank Holiday : જાન્યુઆરીમાં અડધો મહિનો બંધ રહેશે બેંક, જાણો RBIએ કેમ આપી આટલી રજા
Bank Holiday January 2026 : ડિસેમ્બરમાં હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે, ત્યારે નવું વર્ષ 2026 શરૂ થશે. ત્યારે નવા વર્ષમાં પહેલા જ મહિનામાં એટલે કે જાન્યુઆરી 2026માં બેંકો 16 દિવસ બંધ રહેશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, કયા દિવસે અને કયા કારણોસર બેંક બંધ રહેશે.
Bank Holiday January 2026 : RBIએ નવા વર્ષના પહેલા મહિનામાં બેંક રજાઓની યાદી જાહેર કરી છે. જાન્યુઆરી 2026માં બેંકો કુલ 16 દિવસ બંધ રહેશે. RBIએ વિવિધ શહેરો માટે અને વિવિધ કારણોસર આ 16 રજાઓની જાહેરાત કરી છે. જાન્યુઆરી 2026માં બેંકો કયા દિવસે અને કયા કારણોસર બંધ રહેશે. તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) પહેલાથી જ બેંક રજાઓની યાદી બહાર પાડે છે, જે દર્શાવે છે કે કયા શહેરોમાં બેંકો કયા દિવસે બંધ રહેશે. તેથી બેંકમાં જતા પહેલા RBIની બેંક રજાઓની યાદી તપાસવાનું ભૂલશો નહીં.
જાન્યુઆરીમાં બેંક રજાઓની યાદી
જાન્યુઆરીમાં રવિવારના કારણે ચાર દિવસ અને બીજા અને ચોથા શનિવારના કારણે બે દિવસ બેંકો બંધ રહેશે. વધુમાં બાકીની 10 રજાઓ દરમિયાન વિવિધ શહેરો અને રાજ્યોમાં બેંકો વિવિધ કારણોસર બંધ રહેશે.
1 જાન્યુઆરી : આ દિવસે ઐઝોલ, ચેન્નાઈ, ગંગટોક, ઇમ્ફાલ, ઇટાનગર, કોહિમા, કોલકાતા અને શિલોંગમાં બેંકો બંધ રહેશે. આ દિવસે નવા વર્ષ અને ગણગાઈને કારણે બેંકો બંધ રહેશે.
2 જાન્યુઆરી: આ દિવસે નવા વર્ષને લઈને ઐઝોલ, કોચી અને તિરુવનંતપુરમમાં બેંકો બંધ રહેશે.
3 જાન્યુઆરી : આ દિવસે ફક્ત લખનૌ શહેરમાં બેંકો બંધ રહેશે. હઝરત અલીના જન્મદિવસ પર લખનૌમાં બેંકો બંધ રહેશે.
12 જાન્યુઆરી: સ્વામી વિવેકાનંદના જન્મદિવસ નિમિત્તે 12 જાન્યુઆરીએ કોલકાતામાં બેંકો બંધ રહેશે.
14 જાન્યુઆરી: આ દિવસે મકરસંક્રાંતિ અને માઘ બિહુ માટે અમદાવાદ, ભુવનેશ્વર, ગુવાહાટી અને ઇટાનગરમાં બેંકો બંધ રહેશે.
15 જાન્યુઆરી: ઉત્તરાયણ પુણ્યકાલ/પોંગલ/માઘે સંક્રાંતિ/મકર સંક્રાંતિને કારણે 15 જાન્યુઆરીએ બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ, ગંગટોક, હૈદરાબાદ અને વિજયવાડામાં બેંકો બંધ રહેશે.
16 જાન્યુઆરી: આ દિવસે તિરુવલ્લુવર દિવસને કારણે ચેન્નાઈમાં બેંકો બંધ રહેશે.
17 જાન્યુઆરી: ઉઝાવર તિરુનલને કારણે ૧આ દિવસે ચેન્નાઈમાં બેંકો બંધ રહેશે.
23 જાન્યુઆરી: નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝના જન્મદિવસ/સરસ્વતી પૂજા/વીર સુરેન્દ્ર સાંઈ જયંતિ/બસંત પંચમીના કારણે 23 જાન્યુઆરીએ અગરતલા, ભુવનેશ્વર અને કોલકાતામાં બેંકો બંધ રહેશે.
26 જાન્યુઆરી: પ્રજાસત્તાક દિવસના કારણે 26 જાન્યુઆરીએ દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે.
