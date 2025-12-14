Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Bank Holiday : આ અઠવાડિયે 4 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ કેમ આપી રજા

Bank Holiday Next Week : 15થી 21 ડિસેમ્બર દરમિયાન બેંકો ચાર દિવસ બંધ રહેશે. બેંકો સામાન્ય રીતે રવિવારે, તેમજ મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે બંધ રહે છે. વધુમાં રવિવાર દરેક જગ્યાએ રજા હોય છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:42 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday : આ અઠવાડિયે 4 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ કેમ આપી રજા

Bank Holiday Next Week : આવનારું અઠવાડિયું 15 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. જો તમે આ સમય દરમિયાન બેંક સંબંધિત કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ કામ પુરા કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આ લેખમાં અમે તમને 15થી 21 ડિસેમ્બર વચ્ચે કેટલા દિવસ બેંક બંધ રહેશે તેના વિશે જણાવીશું.

RBIની બેંક રજાઓની યાદી મુજબ, બેંકો સામાન્ય રીતે રવિવારે તેમજ મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે બંધ રહે છે. વિવિધ રાજ્યોમાં તહેવારોના આધારે રજાઓ બદલાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

15 ડિસેમ્બર

અરુણાચલ પ્રદેશમાં પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ અને નગરપાલિકાઓની સામાન્ય ચૂંટણીઓને કારણે, ઇટાનગર પ્રદેશની બધી બેંકો સોમવાર, 15 ડિસેમ્બરે બંધ રહેશે. સોમવારે અરુણાચલ પ્રદેશ સિવાય સમગ્ર ભારતમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે.

18 ડિસેમ્બર

યુ સોસો થામની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે શિલોંગ પ્રદેશની બેંકો ગુરુવાર, 18 ડિસેમ્બરે બંધ રહેશે. તેથી મેઘાલયની બધી બેંકો પણ ગુરુવારે બંધ રહેશે. આ પૂર્વોત્તર રાજ્ય સિવાય સમગ્ર ભારતમાં બેંકો ગુરુવારે ખુલ્લી રહેશે.

19 ડિસેમ્બર

ગોવા મુક્તિ દિવસની ઉજવણી માટે 19 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ પણજી પ્રદેશમાં બેંકો બંધ રહેશે. પણજી પ્રદેશ સિવાય શુક્રવારે સમગ્ર ભારતમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે.

20 ડિસેમ્બર

લોસુંગ/નમસુંગની ઉજવણી માટે 20 ડિસેમ્બર, શનિવારના રોજ ગંગટોક પ્રદેશમાં બેંકો બંધ રહેશે. વધુમાં મહિનાનો ત્રીજો શનિવાર હોવાથી, સમગ્ર ભારતમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે. જો કે, રવિવારે બધી બેંકો બંધ રહેશે.

બેંક રજાઓની આ સૂચિને ધ્યાનમાં રાખીને ગ્રાહકોને સ્થાનિક શાખાની મુલાકાત લેતા પહેલા બેંક ખુલ્લી હોવાની પુષ્ટિ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો કે, રજાઓ દરમિયાન તમે ઓનલાઈન બેંકિંગ, મોબાઈલ અથવા નેટ બેંકિંગનો ઉપયોગ કરીને બિલ ચુકવણી, મની ટ્રાન્સફર, બેલેન્સ ચેક વગેરે કરી શકો છો, પરંતુ ચેક બુક અથવા પાસબુક, લોકર, મોટી રકમના વ્યવહારો, KYC વગેરે સંબંધિત સમસ્યાઓ માટે તમારે બેંક ખુલવાની રાહ જોવી પડશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
bank holidayBank Holiday Next WeekNext Week Bank Holiday

Trending news