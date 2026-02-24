Bank Holiday List : માર્ચમાં રજાઓની ભરમાર, 17 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો ! જુઓ સંપૂર્ણ યાદી
Bank Holiday List : RBIના સત્તાવાર કેલેન્ડર મુજબ, દેશભરની બધી બેંકો આવતા અઠવાડિયામાં બે દિવસ બંધ રહેશે. માર્ચ મહિનાની શરૂઆત પણ રજા સાથે થાય છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ મહિને કેટલા દિવસ બેંકો બંધ રહેશે.
Trending Photos
Bank Holiday List : ફેબ્રુઆરી 2026નું છેલ્લું અઠવાડિયું બેંકિંગ ગ્રાહકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. RBI કેલેન્ડર મુજબ, આગામી થોડા દિવસોમાં શાખા સ્તરે બેંકિંગ સેવાઓ પ્રભાવિત થશે. 2015ના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય મુજબ, દેશભરની તમામ ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો મહિનાના દરેક બીજા અને ચોથા શનિવારે બંધ રહે છે. RBI રાજ્ય અને પ્રાદેશિક સ્તરે તહેવારો અથવા અન્ય મુખ્ય પ્રસંગો માટે બેંક રજાઓ પણ જાહેર કરે છે.
આગામી અઠવાડિયે બેંકો કેમ બંધ રહેશે ?
28 ફેબ્રુઆરી, 2026 એ મહિનાનો ચોથો શનિવાર છે, જેના પરિણામે સમગ્ર ભારતમાં બેંક શાખાઓ બંધ રહેશે. આ પછી 1 માર્ચ, 2026ના રોજ રવિવાર હોવાથી રજા રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમારે ચેક ક્લિયરન્સ, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ્સ અથવા KYC માટે શાખાની મુલાકાત લેવાની હોય, તો તમારે શુક્રવાર, 27 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં તે કામ પૂરું કરી લેવું જોઈએ.
માર્ચ મહિનામાં રજાઓની ભરમાર
માર્ચ નાણાકીય વર્ષનો છેલ્લો મહિનો છે અને હોળી જેવા મુખ્ય તહેવારો પણ આ સમય દરમિયાન આવે છે. તેથી, RBIએ ઘણી બધી રજાઓની જાહેરાત કરી છે. માર્ચ મહિનામાં તહેવારો ઉપરાંત બીજો અને ચોથો શનિવાર તેમજ રવિવાર સહિત કુલ 17 દિવસ બેંકો બંધ રહેશે. જો કે, આ રજાઓ એક સાથે તમામ રાજ્યોમાં નહીં હોય, તહેવારો પ્રમાણે જે તે રાજ્યમાં બેંકો બંધ રહેશે.
માર્ચ મહિનાની બેંક રજાઓનું લિસ્ટ
|તારીખ
|કારણ
|સ્થળ
|2 માર્ચ, સોમવાર
|હોલિકા દહન
|કાનપુર અને લખનૌ
|3 માર્ચ, મંગળવાર
|હોળી/ડોલ જાત્રા/ધુલંડી/હોલિકા દહનનો બીજો દિવસ
|બેલાપુર, ભોપાલ, દેહરાદૂન, ગંગટોક, ગુવાહાટી, હૈદરાબાદ, જયપુર, કોલકાતા, મુંબઈ, નાગપુર, પણજી, પટના, રાંચી, વિજયવાડા
|4 માર્ચ, બુધવાર
|હોળીનો બીજો દિવસ- ધૂળેટી/યોસાંગનો બીજો દિવસ
|અગરતલા, અમદાવાદ, આઇઝોલ, ભુવનેશ્વર, ચંદીગઢ, દેહરાદૂન, ઇમ્ફાલ, ઇટાનગર, જમ્મુ, કાનપુર, લખનૌ, નવી દિલ્હી, પટના, રાયપુર, રાંચી, શિલોંગ, શિમલા
|13 માર્ચ, શુક્રવાર
|ચાપચર કુટ
|આઈઝોલ
|17 માર્ચ, મંગળવાર
|શબ-એ-કદર
|જમ્મુ અને શ્રીનગર
|19 માર્ચ, ગુરુવાર
|ગુડી પડવા/ઉગાદી ઉત્સવ/તેલુગુ નવા વર્ષનો દિવસ/સાજીબુ નોંગમ્પનબા (ચેરાબોબા)/પ્રથમ નવરાત્રી
|બેલાપુર, બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ, હૈદરાબાદ, ઈમ્ફાલ, જમ્મુ, શ્રીનગર, મુંબઈ, નાગપુર, પણજી, વિજયવાડા
|20 માર્ચ, શુક્રવાર
|ઈદ અલ-ફિત્ર (રમાદાન)/જુમ્મત અલ-વિદા (જુમ્મત અલ-વિદા)
|જમ્મુ, શ્રીનગર, કોચી, ત્રિવેન્દ્રમ અને વિજયવાડા
|21 માર્ચ, શનિવાર
|રમઝાન-ઈદ (ઈદ અલ-ફિત્ર) (શાવલ-1)/ખુતુબ-એ-રમઝાન/સરહુલ
|કોચી, વિજયવાડા, ત્રિવેન્દ્રમ અને સિમલા સિવાય લગભગ સમગ્ર દેશમાં
|26 માર્ચ, ગુરુવાર
|રામ નવમી
|અમદાવાદ, આઈઝોલ, બેલાપુર, ચંદીગઢ, દેહરાદૂન, જયપુર, કાનપુર, કોલકાતા, લખનૌ, મુંબઈ, નાગપુર, રાંચી અને સિમલામાં
|27 માર્ચ, શુક્રવાર
|રામ નવમી (ચૈતે દશૈન)
|ભોપાલ, ભુવનેશ્વર, ગંગટોક, હૈદરાબાદ, પટના અને વિજયવાડામાં
|31 માર્ચ, મંગળવાર
|મહાવીર જન્મકલ્યાણક/મહાવીર જયંતિ
|અમદાવાદ, બેલાપુર, બેંગલુરુ, ભોપાલ, ચેન્નાઈ, જાટપુર, કાનપુર, કોલકાતા, લખનૌ, મુંબઈ, નાગપુર, નવી દિલ્હી, પટના, રાયપુર અને રાંચીમાં
Disclaimer : દરેક રાજ્યમાં તહેવારો મુજબ રજાઓ અલગ અલગ હોય છે, તેથી એક સાથે દરેક રાજ્યમાં રજા નહીં હોય, બેંક ચાલુ છે કે કેમ તે જાણવા માટે તમારે તમારી નજીકની શાખામાં તપાસ કરવી જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે