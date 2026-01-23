બેંકના કામ હોય તો આજે જ પતાવી દેજો: આવતીકાલથી સળંગ 4 દિવસ બેંકોમાં રહેશે રજા, જાણો કેમ
Bank Holiday Today: બેંકના કામ હોય તો આજે પતાવી દેજો. આવતીકાલથી 4 દિવસ બંધ કહેશે બેંકો. 24, 25, 26 તારીખે બેંકોમાં છે જાહેર રજા. 27 જાન્યુઆરીએ બેંકકર્મીઓ પાડશે હડતાળ. 5 ડે વીકની માંગ સાથે બેંકકર્મીઓની હડતાળ. અમદાવાદમાં રેલી કાઢીને બેંકકર્મીઓ નોંધાવશે વિરોધ.
Bank Holiday Today: જો તમારે બેંકને લગતું કોઈ મહત્વનું કામ હોય, તો આજે એટલે કે શુક્રવાર, 23 જાન્યુઆરીએ જ પતાવી દેજો. આવતીકાલથી સતત ચાર દિવસ સુધી બેંકોમાં કામકાજ બંધ રહેવાનું છે. રજાઓ અને હડતાળના કારણે બેંકિંગ સેવાઓને માઠી અસર પહોંચી શકે છે.
શા માટે 4 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો?
આગામી ચાર દિવસ દરમિયાન જાહેર રજાઓ અને બેંક કર્મચારીઓની હડતાળને કારણે બેંકોમાં રજાનો માહોલ રહેશે,
- 24 જાન્યુઆરી (શનિવાર): મહિનાનો ચોથો શનિવાર હોવાથી બેંકોમાં રજા રહેશે.
- 25 જાન્યુઆરી (રવિવાર): સાપ્તાહિક રજા.
- 26 જાન્યુઆરી (સોમવાર): પ્રજાસત્તાક દિવસ (Republic Day) નિમિત્તે દેશભરમાં જાહેર રજા.
- 27 જાન્યુઆરી (મંગળવાર): બેંક કર્મચારીઓની રાજ્યવ્યાપી હડતાળ.
કેમ હડતાળ પર ઉતરશે બેંકકર્મચારીઓ?
બેંક કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી '5 ડે વીક' (અઠવાડિયામાં પાંચ દિવસ કામ) ની માંગ કરી રહ્યા છે. આ માંગણી સંતોષવા અને સરકાર સામે વિરોધ નોંધાવવા માટે 27 જાન્યુઆરીએ હડતાળનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદમાં બેંક કર્મચારીઓ વિશાળ રેલી કાઢીને પોતાનો વિરોધ પ્રદર્શિત કરશે.
આજે (23 જાન્યુઆરી) કયા રાજ્યોમાં રજા છે?
આજે શુક્રવારે ગુજરાત સહિતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં બેંકો ચાલુ છે, પરંતુ અમુક રાજ્યોમાં સ્થાનિક તહેવારોને કારણે રજા છે. ત્રિપુરા, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની જન્મજયંતિ, સરસ્વતી પૂજા (વસંત પંચમી) અને વીર સુરેન્દ્ર સાઈ જયંતિ નિમિત્તે બેંકો બંધ છે. આ રાજ્યોમાં તો આજથી જ સતત 5 દિવસનું વેકેશન જેવો માહોલ સર્જાયો છે.
ગ્રાહકો માટે સૂચના
બેંકો ભલે ભૌતિક રીતે બંધ રહે, પરંતુ ગ્રાહકોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે ઓનલાઇન બેંકિંગ સેવાઓ ચાલુ રહેશે. રોકડ ઉપાડવા માટે એટીએમ કાર્યરત રહેશે. UPI, નેટ બેંકિંગ અને મોબાઈલ બેંકિંગ દ્વારા તમે પૈસાની લેવડ-દેવડ કરી શકશો. જ્યારે ચેક ક્લિયરન્સ અને બ્રાન્ચમાં રૂબરૂ જઈને કરવાના કામો હવે સીધા બુધવાર, 28 જાન્યુઆરીથી રાબેતા મુજબ શરૂ થશે. તેથી, વિલંબ ટાળવા માટે ડિજિટલ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે.
