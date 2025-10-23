Bank Holiday : દિવાળી અને ગોવર્ધન પૂજા બાદ ભાઈબીજની પણ રજા ? જાણો આજે બેંકો બંધ રહેશે કે ખુલ્લી
Bank Holiday on Bhai Dooj : તહેવારોની સિઝન દરમિયાન બેંકોમાં રજા હોય છે. દિવાળી અને ગોવર્ધન પૂજા દરમિયાન દેશના મોટાભાગના રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહી હતી. 20 ઓક્ટોબરે દિવાળી ઉજવવામાં આવી હતી. 21 અને 22 તારીખે પણ બેંકો બંધ હતી. આજે પણ દેશના ઘણા શહેરોમાં ભાઈબીજના કારણે બેંકો બંધ રહેશે.
આજે બેંકો બંધ રહેશે
તહેવારોને કારણે દિવાળી બાદ પણ બેંકો બંધ છે. ગોવર્ધન પૂજાના કારણે દિવાળી બાદ બેંકો બંધ રહી હતી, જ્યારે આજે ભાઈબીજના કારણે ઘણા શહેરોમાં જાહેર રજા છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ 23 ઓક્ટોબરે ભાઈબીજ, ભાત્રી દ્વિતીયા, ચિત્રગુપ્ત જયંતિ, લક્ષ્મી પૂજા અને નિંગોલ ચક્કૌબા તહેવારને કારણે ઘણા શહેરોમાં બેંકો બંધ રાખી છે.
આજે કયા શહેરોમાં બેંકો બંધ છે ?
ભારતીય રિઝર્વ બેંકની રજાઓની યાદી અનુસાર, આજે અમદાવાદ સહિત ઇમ્ફાલ, કાનપુર, લખનૌ, કોલકાતા, શિમલા અને ગંગટોકમાં બેંકો બંધ છે. નોંધનીય છે કે મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં બેંક રજાઓ પણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે, જેમાં 25 અને 26 ઓક્ટોબરે સાપ્તાહિક રજાઓ છે.
કોલકાતા, રાંચી અને પટણામાં બેંકો 27 ઓક્ટોબરે છઠ પૂજા માટે બંધ રહેશે. તો અમદાવાદમાં બેંકો 31 ઓક્ટોબરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જયંતિને કારણે બંધ રહેશે. નોંધનીય છે કે બેંક રજાઓ દરમિયાન તમે ઓનલાઈન બેંકિંગ દ્વારા વ્યવહારો કરી શકો છો. મોટાભાગના બેંકિંગ વ્યવહારો માટે ઓનલાઈન બેંકિંગ ઉપલબ્ધ છે.
