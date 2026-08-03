/Bank Holiday : આવતીકાલે બેંકો રહેશે બંધ ! જાણો RBIએ 4 ઓગસ્ટે કેમ આપી રજા

Bank Holiday 4th August : ઓગસ્ટના આગમન સાથે તહેવારો અને રજાઓનો સમય શરૂ થઈ ગયો છે. વિવિધ રાજ્યોમાં વિવિધ તહેવારોને કારણે આ મહિનામાં ઘણા દિવસો સુધી બેંકિંગ કામગીરી સ્થગિત રહેશે. જો તમે આવતીકાલે 4 ઓગસ્ટ કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ કામ માટે બેંક જવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો આ માહિતી તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. બેંકમાં જતા પહેલા જાણી લો કે તમારા શહેરની બેંકો ખુલ્લી છે કે બંધ છે.
4 ઓગસ્ટે બેંકો ક્યાં બંધ રહેશે ?
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા જારી કરાયેલ સત્તાવાર બેંક રજાઓની યાદી અનુસાર, બેંકો આવતીકાલે, 4 ઓગસ્ટે ફક્ત ત્રિપુરાની રાજધાની અગરતલામાં બંધ રહેશે. અગરતલા સિવાય દેશભરના અન્ય તમામ શહેરોમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે અને કામકાજ સામાન્ય રીતે કાર્યરત રહેશે.
કેમ બંધ રહેશે બેંકો ?
અગરતલામાં આવતીકાલે કેર પૂજાના શુભ અવસરને કારણે બેંકોમાં રજા છે. કેર પૂજા એ ત્રિપુરાનો ખૂબ જ જાણીતો પવિત્ર અને પ્રાચીન આદિવાસી તહેવાર છે. તે જુલાઈ અથવા ઓગસ્ટ મહિનામાં ઉજવવામાં આવે છે, પરંપરાગત ખારચી પૂજાના લગભગ બે અઠવાડિયા પછી ઉજવવામાં આવે છે.
એવી માન્યતા છે કે આ ધાર્મિક વિધિ રાજ્ય અને તેના રહેવાસીઓને દુષ્ટ આત્માઓ, કુદરતી આફતો અને રોગોથી બચાવવા અને સુખ અને સમૃદ્ધિ લાવવા માટે કરવામાં આવે છે.
બેંક બંધ છતાં આ સર્વિસ ચાલુ રહેશે
બેંક શાખાઓ બંધ હશે તો પણ ડિજિટલ સેવાઓ 24/7 કાર્યરત રહે છે. તમે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માટે Google Pay, PhonePe, Paytm, અથવા બેંકિંગ એપ્લિકેશન્સ, નેટ બેંકિંગનો ઉપયોગ કરી શકો છો. રોકડ ઉપાડ અને જમા કરાવવા માટે ATM મશીનો કાર્યરત રહેશે. જોકે, ચેક ક્લિયરન્સ અથવા નવા ખાતા ખોલવા સંબંધિત કાગળકામ જેવા કાર્યો ફક્ત ત્યારે જ પ્રક્રિયા કરી શકાય છે જ્યારે બેંક શાખાઓ ખુલ્લી હોય.