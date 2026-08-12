/Bank Holiday : આવતીકાલે બેંકો રહેશે બંધ ! જાણો RBIએ 13 ઓગસ્ટે કેમ આપી રજા

Bank Holiday : જો તમારે બેંક સંબંધિત કોઈ કામ છે અને તમે આવતીકાલે એટલે કે 13 ઓગસ્ટના રોજ શાખાની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો આ માહિતી તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) દ્વારા જારી કરાયેલ ઓગસ્ટ મહિનાની સત્તાવાર બેંક રજાઓની યાદી અનુસાર, આવતીકાલે દેશના અમુક ભાગોમાં બેંકિંગ કામગીરી સ્થગિત રહેશે. તેથી ઘરેથી નીકળતા પહેલા જાણી લો કે તમારા શહેરમાં બેંકો ખુલ્લી છે કે બંધ.
13 ઓગસ્ટના રોજ બેંકો કેમ બંધ રહેશે ?
13 ઓગસ્ટના રોજ મણિપુર રાજ્યમાં બેંકો બંધ રહેશે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, પંજાબ નેશનલ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, કેનેરા બેંક, એક્સિસ બેંક, એચડીએફસી બેંક અને આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક જેવી તમામ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો બંધ રહેશે. દેશભક્ત દિવસ એટલે કે Patriots Dayના કારણે મણિપુરમાં બેંકો બંધ રહેશે. મણિપુર ઉપરાંત, દેશના અન્ય તમામ રાજ્યોમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે.
મણિપુરમાં દર વર્ષે 13 ઓગસ્ટના રોજ દેશભક્ત દિવસ મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસ 1891ના એંગ્લો-મણિપુર યુદ્ધ દરમિયાન પોતાની માતૃભૂમિની રક્ષા માટે અંગ્રેજો સામે લડતી વખતે પોતાના જીવનું બલિદાન આપનારા બહાદુર શહીદો અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓની સ્મૃતિને સમર્પિત છે. આ દિવસનું ઐતિહાસિક મહત્વ છે.
13 ઓગસ્ટ, 1891ના રોજ મણિપુરના રાજકુમાર બીર ટિકેન્દ્રજીત સિંહ અને જનરલ થંગલ મેજરને બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય સામે યુદ્ધ કરવાના આરોપસર ઈમ્ફાલમાં જાહેરમાં ફાંસી આપવામાં આવી હતી. અંગ્રેજો સામે ઘૂંટણિયે પડવા કે તાબેદારી સ્વીકારવાને બદલે, આ નાયકોએ પોતાની સ્વતંત્રતા અને ગૌરવ માટે મોત પસંદ કર્યું.
દેશના બાકીના ભાગોમાં બેંક શાખાઓ ખુલ્લી રહેશે
મણિપુર સિવાય દેશભરના અન્ય તમામ રાજ્યોમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે અને બેંકિંગ કામગીરી રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે. દેશભક્તિ દિવસને કારણે મણિપુરમાં બેંકો બંધ રહેશે. દેશભરમાં સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે 15 ઓગસ્ટ, શનિવારના રોજ બેંકો બંધ રહેશે.