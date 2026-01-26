બેન્કના ગ્રાહકો માટે મહત્વના સમાચાર, 26 જાન્યુઆરી બાદ હવે 27મીએ પણ બેન્કોમાં કામકાજ રહેશે ઠપ્પ; જાણો શું છે કારણ
Bank Closed Tomorrow: ભારતમાં 26 જાન્યુઆરી ગણતંત્ર દિવસ તરીકે ઉજવાય છે અને આ દિવસે દેશભરમાં જાહેર રજા હોય છે. જેના કારણે આજે તમામ બેન્કો બંધ છે. આના કારણે લોકોને બેન્ક સંબંધિત ઘણા મહત્વપૂર્ણ કાર્યો મુલતવી રાખવા પડ્યા છે. જો તમે કાલે બેન્ક જઈ રહ્યા છો, તો તમારે રજા અંગે જાણવું જોઈએ.
Bank Holiday Tomorrow: 26 જાન્યુઆરીએ દેશભરમાં જાહેર રજા હોવાથી આજે તમામ બેન્કો બંધ છે. જેના કારણે લોકોને ઘણા મહત્વપૂર્ણ બેન્કિંગ કામો મુલતવી રાખવા પડ્યા છે. રજાને કારણે આજે શાખાઓમાં કોઈ લેવડદેવડ થઈ શક્તી નથી. આવી સ્થિતિમાં ઘણા લોકો 27 જાન્યુઆરીએ બેન્કની જવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યા છે. તેમના માટે આ જાણવું જરૂરી છે કે તે દિવસે પણ બેન્કો બંધ રહેશે. સતત બે દિવસ બેન્કો બંધ રહેવાથી લોકોના મનમાં પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે, આખરે તેના પાછળનું કારણ શું છે. ચાલો જાણીએ કે, 27 જાન્યુઆરીના રોજ બેન્કો બંધ રહેવા પાછળનું કારણ શું છે.
27 જાન્યુઆરીએ બેન્કો કેમ રહેશે બંધ?
27 જાન્યુઆરીએ બેન્ક બંધ રહેવાનું કારણ કોઈ સરકારી રજા સાથે જોડાયેલ નથી. પરંતુ બેન્ક કર્મચારીઓની હડતાળને કારણે બેન્કમાં રજા રહેશે. રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)એ આ દિવસે રજા જાહેર કરી નથી. પરંતુ બેન્ક યુનિયનોની પ્રસ્તાવિત હડતાળને કારણે ઘણી શાખાઓ બંધ રહી શકે છે. આનાથી સામાન્ય લોકોને તેમના બેન્કિંગ કામ કરવામાં અસુવિધા થઈ શકે છે.
યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેન્ક યુનિયન્સ (UFBU)એ 27 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ દેશવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરી છે. આ સંગઠન જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કો અને કેટલીક જૂની ખાનગી બેન્કોના કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ કારણે મંગળવારે ઘણા શહેરો અને જિલ્લાઓમાં બેન્કિંગ સેવાઓ પ્રભાવિત થવાની સંભાવના છે.
શું છે હડતાળનું કારણ?
બેન્ક કર્મચારીઓની હડતાળ તેમની કાર્ય વ્યવસ્થા સંબંધિત માંગણીઓ પર આધારિત છે. યુનિયનો કહે છે કે, તેમને અઠવાડિયામાં ફક્ત પાંચ દિવસ કામ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ અને શનિવાર અને રવિવારે રજા આપવી જોઈએ.
દરખાસ્ત અનુસાર, બેન્ક કર્મચારીઓ સોમવારથી શુક્રવાર સુધી દરરોજ 40 મિનિટ વધુ કામ કરવા સંમત થાય છે, તેના બદલામાં બધા શનિવારની રજા હોય છે. હાલમાં બેન્ક કર્મચારીઓ અઠવાડિયામાં પાંચ કે છ દિવસ કામ કરે છે, જેમાં રવિવાર તેમની સાપ્તાહિક રજા હોય છે. વધુમાં બીજા અને ચોથા શનિવારે બેન્કો બંધ રહે છે.
