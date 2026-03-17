ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessBank Holidays 2026: આ અઠવાડિયે ઘણા દિવસોમાં બેંકો રહેશે બંધ, જાણો તમારા શહેરમાં ક્યારે છે રજા?

Bank Holidays 2026: આ અઠવાડિયે ઘણા દિવસોમાં બેંકો રહેશે બંધ, જાણો તમારા શહેરમાં ક્યારે છે રજા?

Bank Holidays In March 2026: જો તમારે માર્ચ મહિનામાં બેંકને લગતું કોઈ મહત્વનું કામ પતાવવાનું હોય, તો ઘરની બહાર નીકળતા પહેલા રજાઓની યાદી ચોક્કસ તપાસી લો. બેંક શાખાએ જતાં પહેલાં એ જાણી લેવું જરૂરી છે કે તમારા શહેરમાં બેંક ખુલ્લી છે કે નહીં.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:46 PM IST

Bank Holiday in March 2025: જો તમે આ અઠવાડિયે બેંકમાં જવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યા છો, તો પહેલા બેંક રજાઓની યાદી તપાસવાનું ભૂલશો નહીં. નવરાત્રી, ઈદ, રામ નવમી અને મહાવીર જયંતિ જેવા ઘણા મોટા તહેવારો માર્ચમાં આવે છે. પરિણામે, વિવિધ રાજ્યોમાં બેંકો અલગ અલગ દિવસે બંધ રહેશે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ના રજા કેલેન્ડર મુજબ, દેશભરમાં રજાઓ સમાન નથી; તેના બદલે, ઘણી રજાઓ રાજ્ય પ્રમાણે બદલાય છે. તેથી, બેંક શાખાની મુલાકાત લેતા પહેલા તમારા શહેરમાં બેંકો ખુલ્લી છે કે નહીં તે તપાસવું મહત્વપૂર્ણ છે. આજથી, એટલે કે 17 માર્ચથી આ અઠવાડિયા દરમિયાન દેશના વિવિધ ભાગોમાં બેંકો ઘણા દિવસો સુધી બંધ રહેશે. અહીં અમે તમને આ અઠવાડિયા અને આગામી દિવસો માટે બેંકોની સંપૂર્ણ રજાઓની યાદી વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેથી તમને કોઈ સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે.

આજે 17 માર્ચે બેંકો ખુલી છે કે બંધ?
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ની બેંક રજાઓની યાદી મુજબ, શબ-એ-કદર નિમિત્તે 17 માર્ચ, મંગળવારના રોજ દેશના કેટલાક ભાગોમાં બેંકો બંધ રહેશે. RBI કેલેન્ડર મુજબ, બેંક શાખાઓ મુખ્યત્વે જમ્મુ અને શ્રીનગરમાં બંધ રહેશે. જો કે, અન્ય રાજ્યોમાં, બેંકો ખુલ્લી રહેશે અને કામગીરી રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે.

આ અઠવાડિયે બેંકો ક્યારે અને ક્યાં બંધ રહેશે?
આ અઠવાડિયા દરમિયાન વિવિધ રાજ્યોમાં તહેવારોની અસર થશે. ચાલો જાણીએ કે દેશના વિવિધ ભાગોમાં કઈ તારીખે બેંકો બંધ રહેશે.

  • 19 માર્ચ (ગુરુવાર): ગુડી પડવા, ઉગાદી, તેલુગુ નવું વર્ષ અને નવરાત્રિના પહેલા દિવસે મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, ગોવા, જમ્મુ અને કાશ્મીર, રાજસ્થાન અને મણિપુરમાં બેંકો બંધ રહેશે. બેલાપુર, બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ, હૈદરાબાદ, મુંબઈ અને નાગપુર જેવા શહેરોમાં રજા રહેશે.
  • 20 માર્ચ (શુક્રવાર): ઈદ અલ-ફિત્ર અને જમાત-ઉલ-વિદાને કારણે જમ્મુ અને કાશ્મીર, કેરળ અને આંધ્રપ્રદેશ (કોચી, ત્રિવેન્દ્રમ, શ્રીનગર) માં બેંકો બંધ રહેશે.
  • 21 માર્ચ (શનિવાર): ઈદ અલ-ફિત્ર અને સરહુલને કારણે લગભગ તમામ મુખ્ય રાજ્યો (જેમ કે ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, બિહાર, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, બંગાળ, વગેરે) માં બેંકો બંધ રહેશે. જોકે, આ દિવસે કોચી, શિમલા અને તિરુવનંતપુરમમાં બેંકો ખુલ્લી રહી શકે છે.
  • 22 માર્ચ (રવિવાર): સપ્તાહના અંતને કારણે દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે.

શું 21માર્ચે શનિવારના રોજ બેંકો ખુલ્લી રહેશે?
આરબીઆઈના નિયમો અનુસાર, દર મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે બેંકો બંધ રહે છે. 21 માર્ચ એ માર્ચ મહિનાનો ત્રીજો શનિવાર છે, તેથી દેશભરની બેંકો આ દિવસે ખુલ્લી રહેશે અને રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે.

માર્ચના છેલ્લા દિવસોમાં પણ રહેશે બેંક રજાઓ...
માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં પણ રામ નવમી અને મહાવીર જયંતિ જેવા ઘણા મોટા તહેવારોને કારણે વિવિધ શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેવાની છે.

  • 26 માર્ચ: રામ નવમીના કારણે ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ અને દિલ્હી સહિત અનેક રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે.
  • 27 માર્ચ: બિહાર, ઓડિશા અને સિક્કિમ જેવા રાજ્યોમાં પણ રામ નવમી (ચૈત્ર દશૈન) ના કારણે રજા રહેશે.
  • 28 માર્ચ: મહિનાનો ચોથો શનિવાર હોવાથી દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે.
  • 29 માર્ચ: સપ્તાહના અંતે રવિવારે બેંકો દેશભરમાં બંધ રહેશે.
  • 31 માર્ચ: મહાવીર જયંતીના કારણે ગુજરાત, કર્ણાટક, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને બિહાર સહિત અનેક રાજ્યોમાં બેંકિંગ સેવાઓ બંધ રહેશે.

બેંક બંધ દરમિયાન કઈ સેવાઓ કાર્યરત રહેશે?
બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં, ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓ 24x7 કાર્યરત રહેશે. તમે પૈસા ટ્રાન્સફર અથવા બિલ ચુકવણી, મોબાઇલ બેંકિંગ, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અને એટીએમ ઉપાડ અને બેલેન્સ ચેક માટે યુપીઆઈનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો કે, ચેક ક્લિયરિંગ, કેશ ડિપોઝિટ, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અને કેવાયસી જેવા કામ માટે, તમારે બેંક શાખામાં જવું પડશે. આ કામો માટે, તમારે બેંક ખુલવાની રાહ જોવી પડશે.

બેંકમાં જતા પહેલા, રજાઓની યાદી ચોક્કસ તપાસો.
જો માર્ચ મહિનામાં તમારી પાસે બેંક સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ કામ હોય, તો ઘરેથી નીકળતા પહેલા બેંક રજાઓની યાદી ચોક્કસ તપાસો. આ તમારો સમય બચાવશે અને બેંક બંધ થવાને કારણે થતી કોઈપણ મુશ્કેલી ટાળશે.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

