/Bank Holidays : આગામી અઠવાડિયે 1 કે 2 નહીં... 4 દિવસ બંધ રહેશે બેંક, જાણો શું છે કારણ

Bank Holidays Next Week : જુલાઈ 2026ના પહેલા અઠવાડિયાના અંતમાં બેંક ગ્રાહકો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. જો તમારે આગામી અઠવાડિયે કોઈપણ તાત્કાલિક કામકાજ માટે બેંકની મુલાકાત લેવાની જરૂર હોય, તો આ માહિતી તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રાદેશિક તહેવારો અને સાપ્તાહિક રજાઓને કારણે દેશના વિવિધ ભાગોમાં બેંકો 6 જુલાઈથી 12 જુલાઈ, 2026 વચ્ચે કુલ ચાર દિવસ બંધ રહેશે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ના સત્તાવાર રજા કેલેન્ડર મુજબ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, HDFC, ICICI અને પંજાબ નેશનલ બેંક સહિત તમામ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોની શાખાઓ આ તારીખો પર બંધ રહેશે.
આગામી અઠવાડિયે 4 દિવસ બંધ રહેશે બેંક
6 જુલાઈ (સોમવાર): 'MHIP દિવસ' અને ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આઈઝોલ અને કોલકાતામાં બેંકો બંધ રહેશે.
9 જુલાઈ (ગુરુવાર): 'બેહ દેઈનખલામ' તહેવારને કારણે શિલોંગમાં બેંકો રજા રાખશે.
11 જુલાઈ (શનિવાર): બીજા શનિવારે ફરજિયાત રજાને કારણે દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે.
12 જુલાઈ (રવિવાર): સાપ્તાહિક રજાને કારણે દેશભરમાં બેંકિંગ કામગીરી સ્થગિત રહેશે.
તમને જણાવી દઈએ કે 9 જુલાઈના રોજ શિલોંગ સિવાય દેશભરની બેંકો 7 જુલાઈ (મંગળવાર), 8 જુલાઈ (બુધવાર) અને 10 જુલાઈ (શુક્રવાર)ના રોજ સંપૂર્ણપણે ખુલ્લી રહેશે અને સામાન્ય રીતે કાર્યરત રહેશે.
ઓનલાઈન સેવાઓ કાર્યરત રહેશે ?
શાખાઓ બંધ હોવા છતાં ગ્રાહકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ATM, મોબાઈલ બેંકિંગ, ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ અને UPI જેવી ડિજિટલ સેવાઓ 24/7 કાર્યરત રહેશે. ગ્રાહકો ફંડ ટ્રાન્સફર, બિલ ચુકવણી અને ઓનલાઈન શોપિંગ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના કરી શકે છે. જો કે, રજાઓ દરમિયાન RTGS વ્યવહારો અને ચેક ક્લિયરિંગ જેવી શાખા આધારિત સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.