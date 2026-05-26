/Bank Holidays: જૂન મહિનામાં 13 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણી લો કઈ-કઈ તારીખે અને કેમ રહેશે રજા?

Bank Holidays: જૂન મહિનો શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) દ્વારા બેંક રજાઓની યાદી જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. જો તમારું બેંકને લગતું કોઈ કામ બાકી હોય, તો આ રજાઓનું લિસ્ટ જોઈને જ તમારું પ્લાનિંગ કરજો જેથી બેંક ધક્કો ન થાય. ચાલો જાણીએ જૂન મહિનામાં બેંકો ક્યારે-ક્યારે બંધ રહેશે.
Bank Holidays: રિઝર્વ બેંકની યાદી અનુસાર, જૂન મહિનામાં શનિવાર અને રવિવારની નિયમિત રજાઓ ઉપરાંત મહોર્રમ, રાજા સંક્રાંતિ, YMA ડે, મહારાણા પ્રતાપ જયંતિ, શહીદી દિવસ, કબીર જયંતિ અને રેમના ની પર્વ જેવા વિવિધ તહેવારો અને વિશેષ દિવસોના કારણે અલગ-અલગ રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે.
જૂન મહિનામાં ક્યારે-ક્યારે રહેશે રજા?
દેશભરમાં શનિવાર અને રવિવારની નિયમિત રજાઓના કારણે બેંકો કુલ 6 દિવસ બંધ રહેશે, જેમાં નીચેની તારીખો સામેલ છે:
તહેવારો અને વિશેષ દિવસોની રજાઓ
દેશના અલગ-અલગ રાજ્યો અને શહેરોમાં તહેવારોના આધારે નીચે મુજબ રજાઓ રહેશે...
બેંક શાખાઓ બંધ રહેશે, પણ કામ અટકશે નહીં
બેંકમાં રજાના દિવસોમાં શાખાઓ સંપૂર્ણપણે બંધ રહે છે. આ દિવસોમાં ચેક ક્લિયરન્સ, કેશ ડિપોઝિટ (રોકડા જમા કરવા) કે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ (DD) કઢાવવા જેવા ભૌતિક કામો થઈ શકશે નહીં. તેથી બેંક સાથે જોડાયેલા આવા જરૂરી કામો રજાઓ પહેલાં જ પતાવી લેવા હિતાવહ છે.
ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓ ચોવીસ કલાક ચાલુ રહેશે
જો કે, બેંકની શાખાઓ બંધ હોવા છતાં ગ્રાહકો માટે ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓ 24 કલાક કાર્યરત રહેશે. તમે UPI (Google Pay, PhonePe, Paytm), નેટ બેંકિંગ અને મોબાઈલ બેંકિંગ દ્વારા સરળતાથી પૈસાની લેવડ-દેવડ કરી શકશો. આ સિવાય એટીએમ (ATM) માંથી કેશ ઉપાડી શકાશે અને ઓનલાઈન બિલ પેમેન્ટ કે બેલેન્સ ચેક જેવી સુવિધાઓ પણ ચાલુ રહેશે.