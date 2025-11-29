Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

17 દિવસ નહીં ખુલે બેન્ક... ડિસેમ્બરમાં રજાઓની યાદી છે લાંબી, જાણો તમારા શહેરમાં ક્યારે-ક્યારે બંધ રહેશે બ્રાન્ચ

December Bank Holidays: ડિસેમ્બર મહિનો બેન્ક ગ્રાહકો માટે થોડો પરેશાનીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કારણ કે આ મહિનામાં બેન્કો 17 દિવસ માટે બંધ રહેશે. જો કે, ઓનલાઈન, નેટ અને મોબાઈલ બેન્કિંગ સેવાઓ ચાલૂ રહેશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:34 PM IST

December Bank Holidays: ડિસેમ્બર મહિનો શરૂ થવાનો જ છે, જેમાં બેન્ક ગ્રાહકોને થોડી અસુવિધાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આવી એટલા માટે કારણ કે આ મહિને બેન્કો 18 દિવસ બંધ રહેશે. તેથી જો બેન્ક સંબંધિત કોઈપણ કામ પૂર્ણ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તમારે પહેલાથી જ પ્લાનિંગ કરવાની જરૂરત છે.

બેન્ક હોલીડે ઘણીવાર રિજનલ અને લોકલ તહેવાર સાથે જોડાયેલું હોવાના કારણે દરેક રાજ્યમાં રજાઓ અલગ-અલગ દિવસે હોય છે. જરૂરી નથી કે 17 દિવસ દેશભરમાં એક સાથે બેન્કો બંધ રહે. જો કે, આ જાણવું જરૂરી છે કે, તમારી શાખા કયા દિવસોમાં બંધ રહેશે. રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)ના હોલીડે લિસ્ટ અનુસાર, ડિસેમ્બર મહિનાની રજાઓની સંપૂર્ણ યાદીની જાણકારી આપવામાં આવી છે.

જુઓ રજાઓની સંપૂર્ણ યાદી

  • 1 ડિસેમ્બર (સોમવાર) – ઇટાનગર અને કોહિમામાં ઉદ્ઘાટન દિવસ/સ્વદેશી શ્રદ્ધા દિવસ પર બેન્કો બંધ રહેશે.
  • 3 ડિસેમ્બર (બુધવાર) – સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર્સ ડેના કારણે ગોવામાં બેન્કો બંધ રહેશે, જે 16મી સદીના સ્પેનિશ જેસુઈટ મિશનરીના સન્માનમાં ઉજવવામાં આવે છે.
  • 7 ડિસેમ્બરના રોજ દેશભરમાં બેન્કોમાં રવિવારની રજા રહેશે 
  • 12 ડિસેમ્બર (શુક્રવાર) – પા તોગન નેંગમિન્જા સંગમાની પુણ્યતિથિના કારણે શિલોંગમાં બેન્કો બંધ રહેશે.
  • 13 ડિસેમ્બરના રોજ બીજો શનિવાર હોવાથી દેશભરમાં બેન્કો બંધ રહેશે.
  • 14 ડિસેમ્બરના રોજ રવિવાર હોવાથી દેશભરમાં બેન્કો બંધ રહેશે.
  • 18 ડિસેમ્બર (ગુરુવાર) – યુ સોસો થામની પુણ્યતિથિના કારણે આ દિવસે પણ શિલોંગમાં બેન્કો બંધ રહેશે.
  • 19 ડિસેમ્બર (શુક્રવાર) – આ દિવસે ગોવા મુક્તિ દિવસ ઉજવવામાં આવતો હોવાથી પણજીમાં બેન્કો બંધ રહેશે.
  • 20 ડિસેમ્બર (શનિવાર) અને 22 ડિસેમ્બર (સોમવાર) – સિક્કિમમાં નવા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવશે, જેમાં લોસુંગ અથવા નામસુંગનો તહેવાર પણ સામેલ છે. જેના કારણે સિક્કિમમાં બેન્કો સતત ત્રણ દિવસ બંધ રહેશે.
  • 21 ડિસેમ્બરે રવિવારની રજા રહેશે.
  • 24 ડિસેમ્બર (બુધવાર) – નાતાલ (ક્રિસમસ)ની પૂર્વ સંધ્યાને કારણે આ તારીખે આઈઝોલ, કોહિમા અને શિલોંગમાં બેન્કો બંધ રહેશે, જ્યારે દેશના બાકીના ભાગોમાં કામકાજ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે.
  • 25 ડિસેમ્બર (ગુરુવાર) – નાતાલ (ક્રિસમસ)ના દિવસે દેશભરમાં બેન્કો બંધ રહેશે.
  • 26 ડિસેમ્બર (શુક્રવાર) – આઈઝોલ, કોહિમા અને શિલોંગમાં નાતાલ (ક્રિસમસ)ની ઉજવણીને કારણે બેન્કો બંધ રહેશે.
  • 27 ડિસેમ્બર (શનિવાર) – કોહિમામાં નાતાલ (ક્રિસમસ)ને કારણે બેન્કો બંધ રહેશે. આ ઉપરાંત આ મહિનાનો ચોથો શનિવાર હશે, તેથી દેશના બાકીના ભાગોમાં પણ બેન્કો બંધ રહેશે.
  • 28 ડિસેમ્બરે દેશભરની બેન્કો માટે રવિવારની રજા રહેશે.
  • 30 ડિસેમ્બર (મંગળવાર) – શિલોંગમાં યુ કિયાંગ નાંગબાહની પુણ્યતિથિ પર બેન્કો બંધ રહેશે.
  • 31 ડિસેમ્બર (બુધવાર) – આઈઝોલ અને ઈન્ફાલમાં નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યા અને ઇમોઇનુ ઇરાટપાના કારણે બેન્કો બંધ રહેશે.

રજાઓની લાંબું લિસ્ટ જોઈને ગભરાવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ સમય દરમિયાન તમે હજુ પણ UPI પેમેન્ટ્સ, મોબાઇલ એપ અને અન્ય ડિજિટલ બેન્કિંગ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકશો. જો કે, જો તમારે ચેક અથવા લોકર રૂમ જેવી બાબતો માટે શાખાની મુલાકાત લેવાની જરૂર હોય, તો અગાઉથી પ્લાનિંગ કરવું સમજદારીભર્યું છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
December bank holidaysbank closeBank Holiday listબેન્ક હોલીડેબેન્ક બંધ

