Bank Holiday : આ અઠવાડિયામાં માત્ર એક જ દિવસ ચાલુ રહેશે બેંકો ! જાણો RBIએ કેમ આપી આટલી રજા
Bank Holiday List : જાન્યુઆરી 2026માં બેંક રજાઓની યાદી લાંબી છે. જાન્યુઆરીમાં લગભગ 16 દિવસ બેંકો બંધ રહેવાની છે. તહેવારોના કારણે બેંકો સતત બંધ રહેશે. ત્યારે આ અઠવાડિયામાં પણ ઘણી બેંકો રજાઓ છે.
Bank Holiday List : જાન્યુઆરી 2026માં તહેવારોના કારણે લગભગ 16 દિવસ બેંકો બંધ રહેવાની છે. જો તમારે પણ બેંકિંગ સંબંધિત કોઈ કામ બાકી હોય, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આવતા અઠવાડિયે મકરસંક્રાંતિ અને સ્વામી વિવેકાનંદ દિવસ જેવા ઘણા તહેવારો છે, તેથી દેશભરની જાહેર અને ખાનગી બંને બેંકોમાં લાંબી રજા રહેશે.
12થી 18 જાન્યુઆરી સુધી બેંકો ક્યારે ક્યારે બંધ રહેશે ?
ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી બેંક રજાઓની યાદી અનુસાર, આવતા અઠવાડિયે બેંકોમાં લાંબી રજા રહેશે. જો કે, આ રજાઓ રાજ્ય અને શહેર પ્રમાણે અલગ અલગ હશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, બેંકો કયા દિવસે, કયા શહેરમાં અને કેમ બંધ રહેશે.
- 12 જાન્યુઆરીએ સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિને કારણે પશ્ચિમ બંગાળમાં બેંકો બંધ રહેશે, જ્યારે દેશના બાકીના બાગમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે.
- 14 જાન્યુઆરીએ ગુજરાત, ઓડિશા, અરુણાચલ પ્રદેશ અને આસામમાં મકરસંક્રાંતિ અને માઘ બિહુના કારણે બેંકો બંધ રહેશે, જ્યારે દેશના બાકીના ભાગમાં બેંકો ચાલુ રહેશે.
- 15 જાન્યુઆરીએ પોંગલ અને મકરસંક્રાંતિના કારણે તમિલનાડુ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા અને સિક્કિમમાં બેંકો બંધ રહેશે, જ્યારે દેશના બાકીના ભાગમાં બેંક કામગીરી ચાલુ રહેશે.
- 16 જાન્યુઆરીએ તિરુવલ્લુવર દિવસ અને ઉઝાવર તિરુનાલના કારણે તમિલનાડુમાં બેંકો બંધ રહેશે.
- 17 જાન્યુઆરીએ પણ તમિલનાડુમાં બેંકો બંધ રહેશે, પરંતુ અન્યત્ર બેંકિંગ સેવાઓ ચાલુ રહેશે.
- 18 જાન્યુઆરીએ રવિવારના કારણે દેશભરની બેંકો બંધ રહેશે.
ઓનલાઈન સર્વિસ ચાલુ રહેશે
બેંક રજાઓ દરમિયાન તમારા બેંકિંગ ટ્રાન્જેક્શન ચાલુ રહેશે. તમે તમારા બેંક ખાતામાંથી ટ્રાન્જેક્શન કરી શકશો. તમે મોબાઇલ બેંકિંગ, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અને નેટ બેંકિંગ દ્વારા ટ્રાન્જેક્શન કરી શકશો. બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં UPI, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ અને ATM સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. તમે સરળતાથી ઓનલાઈન ટ્રાન્જેક્શન, બિલ પેમેન્ટ અને ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. બેંક બંધ હોવાથી તમે રોકડ ઉપાડ અથવા ડિપોઝિટ, ચેક ક્લિયરન્સ અથવા પાસબુક અપડેટ્સ જેવા કામ કરી શકશો નહીં.
