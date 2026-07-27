/Bank Holiday: ઓગસ્ટમાં કેટલા દિવસ બંધ રહેશે બેંક? ચેક કરો રજાઓનું લિસ્ટ

હવે ઓગસ્ટનો મહિનો શરૂ થવાનો છે. દર મહિનાની જેમ ઓગસ્ટમાં પણ બેંકોમાં રજાઓ રહેવાની છે. રિઝર્વ બેંક દ્વારા ઓગસ્ટની રજાઓનું કેલેન્ડર જારી કરી દેવામાં આવ્યું છે. ઓગસ્ટ 2026મા અલગ-અલગ રાજ્યોમાં તહેવારો, સાપ્તાહિક રજા અને રાષ્ટ્રીય રજાઓ મળી કુલ 14 દિવસ બેંક રહેશે. પરંતુ આ રજાઓ સમગ્ર દેશમાં એક સમાન નથી. ઘણી રજાઓ રાજ્યવાર લાગૂ થશે.
ક્યા કારણે બેંક રહેશે બંધ?
1. બધા રવિવાર
2. બીજો શનિવાર
3. ચોથો શનિવાર
4. સ્વતંત્રતા દિવસ
5. પ્રાદેશિક અને ધાર્મિક તહેવારોને કારણે અલગ-અલગ રાજ્યોમાં રજાઓ
ઓગસ્ટમાં બેંક રજાઓની મુખ્ય તારીખો
* આ સિવાય હરિયાળી ત્રીજ, નાગ પંચમી, પારસી નવવર્ષ, ઈદ-એ-મિલાદ અને અન્ય તહેવારોને કારણે અલગ-અલગ રાજ્યોમાં બેંક બંધ રહેશે.
આ વાતનું રાખો ધ્યાન
દરેક રાજ્યોમાં બેંકની રજાઓ અલગ હોઈ શકે છે. તેથી તમે રિઝર્વ બેંકના હોલિડી કેલેન્ડર દ્વારા જાણી શકો છો કે બેંક ક્યારે બંધ રહેશે.
બેંક બંધ હોય તો ચાલુ રહે છે આ સેવાઓ
* UPI થી પેમેન્ટ
* ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ (Internet Banking)
* મોબાઇલ બેન્કિંગ (Mobile Banking)
* એટીએમમાંથી રોકડ ઉપાડ (ATM Withdrawal)
* ઓનલાઈન ફંડ ટ્રાન્સફર (NEFT/RTGS/IMPS)