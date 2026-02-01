Bank Holidays : ફેબ્રુઆરીમાં 9 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ કેમ આપી આટલી રજા
Bank Holiday : રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દર વર્ષે રજાઓની યાદી બહાર પાડે છે, આ યાદી મુજબ ફેબ્રુઆરીમાં કુલ 9 દિવસ બેંકો બંધ રહેવાની છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, RBIએ કેમ આટલી રજા આપી છે.
Bank Holiday : જો તમારે પણ ફેબ્રુઆરીમાં બેંકિંગનું મહત્વપૂર્ણ કામ હોય, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ની રજાઓની યાદી અનુસાર, ફેબ્રુઆરી 2026માં દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં બેંકો કુલ નવ દિવસ બંધ રહેશે. આ રજાઓમાં સાપ્તાહિક રજાઓ તેમજ કેટલાક મુખ્ય પ્રાદેશિક તહેવારોનો સમાવેશ થાય છે.
ફેબ્રુઆરી 2026માં કુલ છ દિવસ સાપ્તાહિક રજાઓના કારણે બેંકોમાં કામ પ્રભાવિત થશે. દેશભરની બધી બેંકો 1, 8, 15 અને 22 ફેબ્રુઆરીએ રવિવારના કારણે દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે. તો 14 ફેબ્રુઆરીએ બીજો શનિવાર અને 28 ફેબ્રુઆરીએ ચોથો શનિવાર હોવાથી બેંક બંધ રહેશે.
પ્રાદેશિક તહેવારો અને રાજ્યવાર રજાઓ
સાપ્તાહિક રજાઓ ઉપરાંત, સ્થાનિક તહેવારોને કારણે ચોક્કસ રાજ્યોમાં ત્રણ દિવસ બેંકો બંધ રહેશે
18 ફેબ્રુઆરી (બુધવાર): લોસર તહેવાર 'લોસર' (તિબેટીયન નવું વર્ષ) નિમિત્તે સિક્કિમ (ગંગટોક)માં બેંકો બંધ રહેશે. આ એક મુખ્ય બૌદ્ધ તહેવાર છે.
19 ફેબ્રુઆરી (ગુરુવાર): છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ જયંતિ, મરાઠા સામ્રાજ્યના સ્થાપક છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની જન્મજયંતિની ઉજવણી માટે મહારાષ્ટ્રની બધી બેંકો બંધ રહેશે.
20 ફેબ્રુઆરી (શુક્રવાર): અરુણાચલ પ્રદેશ અને મિઝોરમમાં તેમના રાજ્ય સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે બેંકો બંધ રહેશે. 20 ફેબ્રુઆરી, 1987ના રોજ બંને પ્રદેશો પૂર્ણ રાજ્ય બન્યા હતા.
આ સર્વિસ ચાલુ રહેશે
બેંક શાખાઓ બંધ હોય ત્યારે ગ્રાહકો નેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ અને ATM સેવાઓ 24/7 એક્સેસ કરી શકે છે. રજાથી રોકડ ટ્રાન્સફર અને અન્ય ડિજિટલ ટ્રાન્જેક્શન પ્રભાવિત થશે નહીં.
