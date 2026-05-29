/Bank Holidays in June 2026: જૂનમાં બેંકોમાં લાંબી રજાઓ! 11 દિવસ બંધ રહેશે શાખાઓ, જુઓ RBIનું હોલિડે લિસ્ટ

Bank holiday: જૂન 2026ની શરૂઆતની સાથે બેંક ગ્રાહકોએ પોતાનું જરૂરી નાણાકીય પ્લાનિંગ પહેલાથી કરવું પડશે, કારણ કે આ દિવસે દેશભરમાં બેંક કુલ 11 દિવસ બંધ રહેવાની છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા જારી હોલિડે કેલેન્ડર પ્રમાણે જૂનમાં રરિવાર, બીજા અને ચોથા શનિવાર સિવાય ઘણા પ્રાદેશિક તહેવાર અને વિશેષ અવસર પર બેંક શાખામાં કામકાજ થશે નહીં. તેવામાં જો તમારે બેંકનું કોઈ કામ હોય તો રજાઓનું લિસ્ટ ચેક કરી લેજો.
ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા જારી સત્તાવાર હોલિડે કેલેન્ડર અનુસાર જૂન 2026મા કુલ 11 દિવસ બેંક બંધ રહેવાની છે. આરબીઆઈ ગાઇડલાઇન પ્રમાણે બેંકની રજાઓનું લિસ્ટ ત્રણ કેટેગરીમાં નક્કી થાય છે. જૂન મહિનામાં સાપ્તાહિક અને તહેવારોની રજાની તારીખ આ પ્રકારે છે.
|તારીખ
|દિવસ
|રજાનું કારણ
|રાજ્ય
|7 જૂન 2026
|રવિવાર
|સાપ્તાહિક રજા
|દેશભરમાં
|13 જૂન 2026
|શનિવાર
|બીજો શનિવાર
|દેશભરમાં
|14 જૂન 2026
|રવિવાર
|સાપ્તાહિક રજા
|દેશભરમાં
|15 જૂન 2026
|સોમવાર
|રાજા સંક્રાંતિ / YMA ડે
|ઓડિશા અને મિઝોરમ
|21 જૂન 2026
|રવિવાર
|સાપ્તાહિક રજા
|દેશભરમાં
|25 જૂન 2026
|ગુરૂવાર
|મુહર્રમ
|આંધ્ર પ્રદેશ
|26 જૂન 2026
|શુક્રવાર
|મુહર્રમ
|ત્રિપુરા, મિઝોરમ, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, મધ્ય પ્રદેશ, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, જમ્મુ અને કાશ્મીર, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, નવી દિલ્હી, બિહાર, છત્તીસગઢ અને ઝારખંડ.
|27 જૂન 2026
|શનિવાર
|ચોથો શનિવાર
|દેશભરમાં
|28 જૂન 2026
|રવિવાર
|સાપ્તાહિક રજા
|દેશભરમાં
|29 જૂન 2026
|સોમવાર
|સંત ગુરૂ કબીર જયંતી
|હિમાચલ પ્રદેશ
|30 જૂન 2026
|મંગળવાર
|રેમના
|મિઝોરમ
મહિનાના અંતમાં રહેશે લોન્ગ વીકેન્ડનું એલર્ટ
જૂનના છેલ્લા સપ્તાહમાં રોકાણકારો અને સામાન્ય ગ્રાહકોએ વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, કારણ કે આ દરમિયાન એક લાંબો વીકેન્ડ આવી રહ્યો છે. 26 જૂન શુક્રવારે દેશમાં ઘણી જગ્યાએ મુહર્રમની રજા રહેશે. ત્યારબાદ 27 જૂને ચોથો શનિવાર અને 28 જૂને રવિવાર હોવાને કારણે સતત ત્રણ દિવસ બેંકનું કોઈ કામકાજ થશે નહીં.
બેંક શાખા બંધ હોય છે ત્યારે ડિજિટલ સેવાઓ ચાલુ રહે છે. એટલે કે તમે ઓનલાઈન બેંકના તમામ કામ કરી શકો છો.