Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

માર્ચ મહિનામાં બેન્કોમાં લાંબી રજાઓ! આ 5 રાજ્યમાં 12 દિવસ બંધ રહેશે બેન્ક, જુઓ લિસ્ટ

Bank Holidays in March: જો માર્ચ મહિનામાં તમારું બેન્ક સંબંધત કોઈ જરૂરી કામ હોય, તો આ સમાચાર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ આવતા મહિને પાંચ રાજ્યોમાં બેન્કો 12 દિવસ માટે બંધ રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે, જો તમે અગાઉથી આયોજન નહીં કરો તો ચેક ક્લિયરન્સ, રોકડ જમા અને ઉપાડ અથવા અન્ય જરૂરી કામો અટકી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:48 PM IST
  • હોળી, ઈદ અને રામનવમી સહિત 12 દિવસ બેન્કોમાં કામકાજ બંધ રહેશે
  • માર્ચ 2026માં તહેવારો અને ક્લોઝિંગને કારણે બેન્કોમાં લાંબી રજાઓ
  • બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં UPI, નેટ બેંકિંગ અને ATM ચાલુ રહેશે

Trending Photos

માર્ચ મહિનામાં બેન્કોમાં લાંબી રજાઓ! આ 5 રાજ્યમાં 12 દિવસ બંધ રહેશે બેન્ક, જુઓ લિસ્ટ

Bank Holidays in March: માર્ચ મહિનાની શરૂઆત સાથે જ તહેવારોની સિઝન પણ શરૂ થઈ રહી છે. જો તમારી પાસે કોઈ જરૂરી બેન્કિંગ કામ હોય, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. માર્ચ 2026માં રજાઓનો એટલો ધસારો રહેશે કે બેન્કોમાં કામકાજના દિવસો ખૂબ ઓછા રહેશે. RBIની રજાઓના લિસ્ટ અનુસાર, માર્ચ મહિનામાં ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર, ઝારખંડ અને જમ્મુમાં બેન્કો કુલ 12 દિવસ બંધ રહેશે. જો તમે સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ નહીં કરો, તો તમને મોટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

આટલી લાંબી રજાઓ કેમ હોય છે?
માર્ચ મહિનો હંમેશા ક્લોઝિંગ અને તહેવારોનો મહિનો રહ્યો છે. આ વર્ષે 12 દિવસની રજા પાછળનું ગણિત આ પ્રકારનું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સાપ્તાહિક રજાઓ: માર્ચ મહિનામાં કુલ 5 રવિવાર આવી રહ્યા છે.
શનિવારની રજાઓ: નિયમો અનુસાર, બીજા શનિવારે પણ બેન્કો બંધ રહેશે.
તહેવાર અને પ્રાદેશિક રજાઓ: વિવિધ રાજ્યોમાં હોળી, ઈદ, મહાવીર જયંતિ અને સ્થાનિક તહેવારોને કારણે સમયપત્રકમાં ઘણી ખાસ રજાઓ સામેલ છે.
સાથે મળીને કુલ 12 દિવસ એવા હશે જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર, ઝારખંડ અને જમ્મુમાં બેન્કો બંધ રહેશે.

રાજ્યવાર રજાઓનું લિસ્ટ
2 માર્ચ: ઉત્તર પ્રદેશ
3 માર્ચ: મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, સિક્કિમ, આસામ, તેલંગાણા, રાજસ્થાન, પશ્ચિમ બંગાળ, ગોવા, બિહાર, ઝારખંડ અને આંધ્ર પ્રદેશ
4 માર્ચ: ત્રિપુરા, ગુજરાત, મિઝોરમ, ઓડિશા, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, મણિપુર, અરુણાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ, ઉત્તર પ્રદેશ, નવી દિલ્હી, બિહાર, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, મેઘાલય, હિમાચલ પ્રદેશ
13 માર્ચ: મિઝોરમ
17 માર્ચ: જમ્મુ, શ્રીનગર
19 માર્ચ: મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, મણિપુર, જમ્મુ, શ્રીનગર, ગોવા અને આંધ્ર પ્રદેશ
20 માર્ચ: જમ્મુ, શ્રીનગર, કેરળ અને આંધ્ર પ્રદેશ
21 માર્ચ: સમગ્ર દેશમાં (કેરળ, હિમાચલ પ્રદેશ અને આંધ્ર પ્રદેશ સિવાય)
26 માર્ચ: ગુજરાત, મિઝોરમ, મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશ
27 માર્ચ: મધ્ય પ્રદેશ, ઓડિશા, સિક્કિમ, તેલંગાણા, બિહાર અને આંધ્ર પ્રદેશ
31 માર્ચ: ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, મધ્ય પ્રદેશ, તમિલનાડુ, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, નવી દિલ્હી, બિહાર, છત્તીસગઢ અને ઝારખંડ

મહત્વપૂર્ણ માહિતી
જ્યારે બેન્ક શાખાઓ બંધ રહેશે, ત્યારે ડિજિટલ બેન્કિંગ (નેટ બેન્કિંગ), મોબાઇલ એપ્લિકેશન (UPI) અને ATM સેવાઓ 24 કલાક કાર્યરત રહેશે. જો કે, જો તમારે ફિજિકલ દસ્તાવેજોની પ્રક્રિયા કરવાની અથવા બેન્ક મેનેજર સાથે મુલાકાત કરવાની જરૂર હોય, તો તમારે ઘરેથી નીકળતા પહેલા આ રજાનું કેલેન્ડર એક વખત જોઈ લેવું જોઈએ.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Bank holidaysbank holidays listBank Holidays in Marchબેન્ક રજાઓગુજરાત બેન્ક રજા લિસ્ટ 2026

Trending news