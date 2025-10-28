Bank Holidays : 2 કે 5 નહીં...નવેમ્બરમાં 10 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો સંપૂર્ણ લિસ્ટ

Prev
Bank Holidays in November 2025 : નવેમ્બરમાં બેંકો 9થી 10 દિવસ બંધ રહેશે. જો તમારે નવેમ્બરમાં કામકાજ માટે બેંક જવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તમારે રજાઓની યાદી ચોક્કસપણે તપાસવી જોઈએ.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:08 PM IST

Bank Holidays in November 2025 : તહેવારોની સિઝન પૂરી થઈ ગઈ છે. લોકો કામ પર પાછા ફર્યા છે. ઓક્ટોબરમાં બેંકો રજાઓથી ભરેલી હતી. તેવી જ રીતે નવેમ્બરમાં પણ બેંકો 9થી 10 દિવસ માટે બંધ રહેશે. ત્યારે આ લેખમાં RBI દ્વારા કયા દિવસે ક્યાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે, તેના વિશે જાણીશું.

જેથી તમારે કોઈ સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે. જો કે, બેંક રજાઓના દિવસે પણ, તમે તમારું કાર્ય ડિજિટલ અને ઓનલાઈન પૂર્ણ કરી શકો છો.

નવેમ્બરમાં બેંકો ક્યારે બંધ રહેશે ?

નવેમ્બર મહિનો પણ બેંક રજાઓથી ભરેલો છે. મહિનો રજા સાથે શરૂ થાય છે. 1 નવેમ્બરે બેંગલુરુમાં કન્નડ રાજ્યોત્સવ અને દેહરાદૂનમાં ઇગાસ-બાઘવાલ માટે બેંકો બંધ રહેશે. આ પછી 2 નવેમ્બરે સાપ્તાહિક રવિવારની રજાને કારણે દેશભરની બેંકો બંધ રહેશે.

5 નવેમ્બરે દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે, કારણ કે ગુરુ નાનક જયંતિ અને કાર્તિક પૂર્ણિમા જેવા મુખ્ય તહેવારો ઉજવવામાં આવશે. શિલોંગમાં વાંગલા ઉત્સવને કારણે 7 નવેમ્બરે બેંકો બંધ રહેશે. 8 નવેમ્બરે દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે, જે બીજો શનિવાર છે.

આ પછી, બેંકો 9, 16, 23 અને 30 નવેમ્બરે રવિવાર હોવાથી સાપ્તાહિક રજાઓ પાળશે. 22 નવેમ્બર ચોથો શનિવાર છે, તેથી તે દિવસે પણ બેંકો બંધ રહેશે. આનો અર્થ એ થયો કે ઓક્ટોબરની જેમ નવેમ્બરમાં પણ બેંક રજાઓનો મહિનો રહેશે. જો તમે સંબંધિત શહેરોમાં રહો છો, તો તમારે કોઈપણ અસુવિધા ટાળવા માટે આ દિવસોમાં બેંકની મુલાકાત લેવાનું ટાળવું જોઈએ.

RBI બેંક રજાઓની યાદી બહાર પાડે છે. બેંક શાખાની મુલાકાત લેતા પહેલા તમે તે ચકાસી શકો છો.

