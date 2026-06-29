/Bank Holiday July 2026: જુલાઈમાં 12 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, ચેક કરો રજાઓનું લિસ્ટ

Bank Holiday July 2026: બે દિવસ બાદ જુલાઈ મહિનાની શરૂઆત થઈ રહી છે. જો તમે જુલાઈ મહિનામાં બેંક સાથે જોડાયેલા કામનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો તો તમારે જુલાઈ મહિનામાં આવતી બેંકની રજાઓનું લિસ્ટ ચેક કરી લેવું જોઈએ. જો તમને બેંકની રજાઓ વિશે ખ્યાલ હશે તો કોઈ મુશ્કેલી થશે નહીં.
મહત્વનું છે કે જુલાઈમાં કુલ 12 દિવસ બેંક બંધ રહેવાની છે. અલગ-અલગ શહેર અને રાજ્યો પ્રમાણે રજા ક્યારે છે, તે વિશે તમે અહીં જાણી શકો છો. સાથે ક્યા-ક્યા દિવસે બેંક બંધ રહેશે તેની માહિતી પણ અપીં છે.
જુલાઈમાં ક્યારે-ક્યારે બેંક રહેશે બંધ?
|રજાની તારીખ
|छुट्टी का कारण
|कहां- कहां रहेगी छुट्टी
|5 જુલાઈ
|રવિવાર
|દેશભરમાં
|6 જુલાઈ
|MHIP દિવસ
|આઇઝોલ
|9 જુલાઈ
|બેહદિએનખલામ
|શિલોન્ગ
|11 જુલાઈ
|બીજો શનિવાર
|દેશભરમાં
|12 જુલાઈ
|રવિવાર
|દેશભરમાં
|16 જુલાઈ
|રથયાત્રા, કાંગ અને હરેલા તવેહાર
|ભુવનેશ્વર, દેહરાદૂન, ઇમ્ફાલ
|17 જુલાઈ
|તિરોત સિંહની પુણ્યતિથિ
|શિલોન્ગ
|18 જુલાઈ
|દ્રુકપા ત્શે જી પર્વ
|ગંગટોક
|19 જુલાઈ
|રવિવાર
|દેશભરમાં
|22 જુલાઈ
|ખારચી પૂજા
|અગરતલા
|25 જુલાઈ
|ચોથો શનિવાર
|દેશભરમાં
|26 જુલાઈ
|રવિવાર
|દેશભરમાં
યથાવત રહે છે ઓનલાઈન સર્વિસ
જ્યારે બેંકમાં રજા હોય છે, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. ભલે બેંકની બ્રાન્ચ બંધ હોય, પરંતુ ડિજિટલ બેન્કિંગ સામાન્ય રૂપે ચાલતું રહેશે. તમે યુપીઆઈ, મોબાઈલ બેન્કિંગ, નેટ બેન્કિંગ અને બેન્કિંગ એપથી ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી શકો છો.
રોકડ જમા કરાવવા શું કરવું?
બેંક બંધ છે અને તમારે રોકડ જમા કરાવવા છે તો પણ મુશ્કેલી થશે નહીં. તેવામાંત મે બેંકની બહાર લાગેલા કેશ ડિપોઝિટ મશીનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેનાથી રોકડ પૈસા તમારા ખાતામાં જમા થઈ જશે.