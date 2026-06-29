Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Bank Holiday July 2026: જુલાઈમાં 12 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, ચેક કરો રજાઓનું લિસ્ટ

Bank Holiday July 2026: જુલાઈમાં 12 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, ચેક કરો રજાઓનું લિસ્ટ

Bank Holiday July 2026: જુલાઈ મહિનામાં બેંક ક્યારે-ક્યારે બંધ રહેવાની છે તે તમે અહીં જાણી શકો છો. અમે તમને બેંકના રજાઓનું લિસ્ટ અને કારણ પણ જણાવીશું.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 29, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:25 PM IST
Bank Holiday July 2026: જુલાઈમાં 12 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, ચેક કરો રજાઓનું લિસ્ટ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
1 જુલાઈથી 10, 20, 50 અને 100 રૂપિયાની જૂની નોટ થઈ જશે બંધ? સરકારે આપ્યો જવાબ
RBI news1 hr ago
2
Iran News1 hr ago
3
shukra nakshatra gochar1 hr ago
4
Ketan Agarwal Murder Case1 hr ago
5
IRE vs IND1 hr ago