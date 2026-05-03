Bank Holiday : આ અઠવાડિયામાં બે દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો શું છે કારણ
Bank Holiday : રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) અનુસાર, મે મહિનામાં કુલ 7 બેંક રજાઓ નક્કી કરવામાં આવી છે. જેમાં બીજા અને ચોથા શનિવાર સહિત બધા રવિવારનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે બેંકો કયા કયા દિવસે બંધ રહેશે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Bank Holiday : જો તમે આ અઠવાડિયે બેંકની મુલાકાત લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. ભારતના વિવિધ ભાગોમાં ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો આગામી અઠવાડિયા દરમિયાન એટલે કે 4 મેથી 10 મે, 2026 વચ્ચે બે દિવસ બંધ રહેશે. આમાં રવિવારની નિયમિત સાપ્તાહિક રજાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) અનુસાર, મે મહિનામાં કુલ છ બેંક રજાઓ નક્કી કરવામાં આવી છે. આમાં બીજા અને ચોથા શનિવાર સાથે બધા રવિવારનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્ય રીતે જ્યાં સુધી કોઈ ચોક્કસ જાહેર અથવા પ્રાદેશિક રજા જાહેર ન કરવામાં આવે, ત્યાં સુધી બેંકો મહિનાના પહેલા, ત્રીજા અને પાંચમા શનિવારે ખુલ્લી રહે છે.
ભારતમાં બેંક રજાઓ રાજ્ય પ્રમાણે બદલાઈ શકે છે, કારણ કે ઘણી રજાઓ સ્થાનિક તહેવારો અને પરંપરાઓ પર આધારિત હોય છે. તેથી, ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમની નજીકની બેંક શાખા સાથે અથવા RBI દ્વારા આપવામાં આવતી રજાઓની યાદી તપાસી લેવી જોઈએ.
આ અઠવાડિયે બેંક રજાઓની યાદી
9 મે શનિવાર – આ દિવસે રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જયંતિ છે. આ દિવસે ફક્ત કોલકાતામાં જ બેંકો બંધ રહે છે, પરંતુ 9 મેના રોજ મહિનાનો બીજો શનિવાર હોવાથી દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે. 10 મે રવિવાર હોવાથી દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે.
આ ઉપરાંત મે મહિનામાં 23 મેના રોજ ચોથો શનિવાર હોવાથી બેંકો બંધ રહેશે. તો 17, 24 અને 31 મેના રોજ પણ રવિવાર હોવાથી બેંકો બંધ રહેશે.
બેંકો ક્યારે બંધ રહે છે ?
RBIની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, દેશભરની બધી બેંકો રાષ્ટ્રીય રજાઓ, બીજા અને ચોથા શનિવાર અને દર રવિવારે બંધ રહે છે. વધુમાં વ્યક્તિગત રાજ્યો પ્રાદેશિક તહેવારોના આધારે વધારાની રજાઓ પાળી શકે છે.
ઓનલાઈન બેંકિંગ સેવાઓ કાર્યરત રહેશે
ભલે બેંક શાખાઓ બંધ હોય પણ યુપીઆઈ, મોબાઈલ બેંકિંગ અને ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ જેવી ઓનલાઈન બેંકિંગ સેવાઓ 27x7 ઉપલબ્ધ રહે છે. ગ્રાહકો આ સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને પૈસા મોકલી અને મેળવી કરી શકે છે. વધુમાં ગ્રાહકો NEFT/RTGS ટ્રાન્સફર, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, ચેકબુક એપ્લિકેશન અને ક્રેડિટ/ડેબિટ કાર્ડ સેવાઓ સહિત અન્ય સુવિધાઓ ડિજિટલી એક્સેસ કરી શકે છે. તેથી તાત્કાલિક બેંકિંગ કામો સમયસર પૂર્ણ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે બેંક રજાઓ વિશે અગાઉથી જાગૃત રહેવું જરૂરી છે.
