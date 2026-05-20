/સતત 6 દિવસ બંધ રહી શકે છે આ બેંક, જાણો શું છે કારણ અને ક્યારે રહેશે બંધ

SBI Bank Holidays 2026: SBI કર્મચારી યુનિયને બે દિવસની હડતાળની જાહેરાત કરી છે, જેના કારણે બેંક સતત છ દિવસ બંધ રહી શકે છે. ત્યારે કયા ચોક્કસ દિવસોએ બેંક બંધ રહેવાની છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
SBI Bank Holidays : દેશભરની બેંકો 23 મેના રોજ ચોથા શનિવારના કારણે અને 24 મેના રોજ રવિવારના કારણે બંધ રહેશે. ત્યારબાદ જો સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા પ્રસ્તાવિત હડતાળ આગળ વધે છે, તો SBI ગ્રાહકો સતત છ દિવસ સુધી બેંકિંગ સેવાઓથી વંચિત રહી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે બકરીદની રજા 27 અને 28 મેના રોજ આવી રહી છે.
આ પરિસ્થિતિ ખાસ કરીને એવા ગ્રાહકો માટે મુશ્કેલીકારક સાબિત થઈ શકે છે જેમને રોકડ જમા કરાવવાની, ચેક ક્લિયર કરવાની અથવા આવશ્યક વ્યવહારો માટે બેંક શાખાની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે. વધુમાં જો રાજ્ય-વિશિષ્ટ રજાઓ આ સમયગાળા સાથે સુસંગત હોય, તો બેંકિંગ સેવાઓમાં વિક્ષેપ વધુ લાંબો થઈ શકે છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે બેંક કર્મચારીઓ ક્યારે અને શા માટે હડતાળ પર જઈ રહ્યા છે.
25 અને 26 મેના રોજ SBI કર્મચારીઓની હડતાળ
ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સ્ટાફ ફેડરેશન જે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)માં કામ કરતા કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એ 25 અને 26 મેના રોજ બે દિવસની હડતાળની જાહેરાત કરી છે. યુનિયને જણાવ્યું છે કે, લાંબા સમયથી તેમની માંગણીઓ અંગે કોઈ નક્કર પગલા ભરવામાં આવ્ય નથી, તેથી આ પગલું છેલ્લા ઉપાય તરીકે લેવામાં આવ્યું છે. આ હડતાળને કારણે દેશના ઘણા ભાગોમાં SBI શાખાઓ બંધ રહી શકે છે અથવા મર્યાદિત સેવાઓ સાથે કાર્યરત રહી શકે છે.
સતત છ દિવસ બંધ રહેશે બેંક
જો સપ્તાહના અંતે હડતાળ અને આગામી તહેવારોની રજાઓ એક સાથે આવે છે, તો ચોક્કસ રાજ્યોમાં બેંકિંગ સેવાઓ સતત છ દિવસ સુધી ખોરવાઈ શકે છે. આ સમયગાળામાં 23 અને 24 મેના વીક એન્ડ, ત્યાર બાદ 25 અને 26 મેના રોજ હડતાળ અને ત્યારબાદ 27 અને 28 મેના રોજ બકરી ઈદની રજાના કારણે બેંક સતત 6 દિવસ બંધ રહી શકે છે.
યુનિયનની માંગણી અને વિવાદ
કર્મચારીઓના યુનિયનનું કહેવું છે કે તેમની કુલ 16 મુખ્ય માંગણીઓ છે, જેમાં નવી ભરતી, પેન્શન અંગે વધુ સુગમતા, પ્રમોશન નીતિમાં સુધારો અને સારી કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓનો સમાવેશ થાય છે. યુનિયન વધુમાં ભારપૂર્વક જણાવે છે કે ઘણી શાખાઓમાં સ્ટાફની અછત એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો બની ગઈ છે. વધુમાં તેમણે વેતન અસમાનતા, અપૂરતી સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને શાખાઓમાં સુરક્ષા ગાર્ડની ગેરહાજરી જેવા મુદ્દાઓને ચિંતાના મુખ્ય ક્ષેત્રો તરીકે પ્રકાશિત કર્યા છે. યુનિયનનો આરોપ છે કે અનેક રાઉન્ડની વાતચીત છતાં બેંક મેનેજમેન્ટ આ સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે નક્કર પગલાં લેવામાં નિષ્ફળ ગયું છે.