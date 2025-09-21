Bank Holidays : સપ્ટેમ્બરના છેલ્લા અઠવાડિયામાં 4 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ કેમ આપી રજા
Bank Holidays : સપ્ટેમ્બર 2025ના છેલ્લા અઠવાડિયામાં 4 દિવસ બેંકો બંધ રહેવાની છે, આ રજાઓ એક સાથે નથી, પરંતુ અલગ અલગ રાજ્યમાં અલગ અલગ દિવસે બેંકોમાં રજા રહેશે. ત્યારે RBIએ આ રજાઓ કેમ આપી છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Trending Photos
Bank Holidays : સપ્ટેમ્બર 2025ના છેલ્લા અઠવાડિયામાં ભારતભરના વિવિધ રાજ્યોમાં ઘણી બેંકોમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ના હોલિડે કેલેન્ડર 2025 મુજબ, જાહેર રજાઓ અને વીક એન્ડના કારણે બેંકો બંધ રહેશે. ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ કોઈપણ અસુવિધા ટાળવા માટે રોકડ જમા કરાવવા, ચેક ક્લિયરન્સ, લોન અરજીઓ અથવા અન્ય શાખા-સંબંધિત કામ અગાઉથી કરી લેવા.
22થી 28 સપ્ટેમ્બર સુધી બેંકો બંધ રહેશે
સપ્ટેમ્બર 2025ના છેલ્લા અઠવાડિયા દરમિયાન ભારતમાં ઘણી બેંક રજાઓ રહેશે, જેમાં 22 સપ્ટેમ્બરે જયપુર, રાજસ્થાનમાં નવરાત્રી સ્થાપના અને તેલંગાણામાં બાથુકમ્મા ફ્લાવર ફેસ્ટિવલ, 23 સપ્ટેમ્બરે જમ્મુ અને શ્રીનગરમાં મહારાજા હરિ સિંહજીની જન્મજયંતિ અને હરિયાણામાં વીર શહીદ દિવસ નિમિત્તે બેંકો બંધ રહેશે. 27 સપ્ટેમ્બરે RBIના નિયમો અનુસાર ચોથો શનિવાર હોવાથી અને 28 સપ્ટેમ્બરે નિયમિત રવિવારની રજા હોવાથી દેશભરની બધી બેંક શાખાઓ બંધ રહેશે.
તેથી બેંક શાખાની મુલાકાત લેતા પહેલા રજાની તારીખો તપાસી લેવી. ચેક ડિપોઝિટ, મોટી રોકડ ઉપાડ અથવા લોન અરજીઓ જેવા વ્યવહારો માટે કોઈપણ વિક્ષેપો ટાળવા માટે અગાઉથી આયોજન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. જોકે, રજાઓ દરમિયાન પણ UPI ચુકવણી, મોબાઇલ બેંકિંગ, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અને ATM સેવાઓ રાબેતા મુજબ ઉપલબ્ધ રહેશે. ફંડ ટ્રાન્સફર, બિલ ચુકવણી અથવા અન્ય આવશ્યક વ્યવહારો કોઈપણ મુશ્કેલી વિના પૂર્ણ થશે.
ચેક ક્લિયરન્સ, લોન પ્રોસેસિંગ અથવા અન્ય બેંક-સંબંધિત મંજૂરીઓ પર આધાર રાખતા વ્યવસાયો આ રજાઓને કારણે વિલંબ અનુભવી શકે છે. કંપનીઓને છેલ્લી ઘડીની મુશ્કેલીઓ ટાળવા માટે તેમના વ્યવહારોનું અગાઉથી આયોજન કરવું જોઈએ. જ્યારે મોટાભાગની બેંકો RBI રજાઓની સૂચિનું પાલન કરે છે, ત્યારે કેટલીક રાજ્ય સરકારો પ્રાદેશિક તહેવારો અથવા ખાસ કાર્યક્રમો માટે વધારાની રજાઓ જાહેર કરી શકે છે. ગ્રાહકોને નવીનતમ અપડેટ્સ માટે તેમની સ્થાનિક બેંક શાખાનો સંપર્ક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે