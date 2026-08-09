/આ અઠવાડિયે 3 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો ! એક ક્લિકમાં જાણી લો રજાઓનું લિસ્ટ

Bank Holidays : જો તમે આ અઠવાડિયે કોઈપણ કામ માટે બેંકની મુલાકાત લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. દેશના વિવિધ ભાગોમાં આ અઠવાડિયે ત્રણ દિવસ બેંકો બંધ રહેશે. તેથી રોકડ જમા કરાવવા, ચેક ક્લિયર કરવા અથવા પાસબુક અપડેટ કરવા જેવા કામો માટે બહાર નીકળતા પહેલા, રજાઓની આ યાદી તપાસી લો.
આ અઠવાડિયે બેંકો ક્યારે બંધ રહેશે ?
10 ઓગસ્ટથી 16 ઓગસ્ટ, 2026 વચ્ચે કુલ 3 દિવસ બેંકિંગ કામગીરી નહીં થાય.
ઓગસ્ટ 2026માં આવનારી અન્ય રજાઓ
આ અઠવાડિયા પછી પણ તહેવારોને કારણે ઓગસ્ટના બાકીના દિવસોમાં વિવિધ રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે.
બેંકો બંધ હોય ત્યારે ડિજિટલ બેંકિંગ કાર્યરત રહેશે
બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં તમે તમારી નાણાકીય જરૂરિયાતોને કોઈપણ વિક્ષેપ વિના પૂર્ણ કરી શકો છો. ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અને મોબાઇલ બેંકિંગ એપ્લિકેશનો 24/7 કાર્યરત રહેશે અને ATMમાંથી રોકડ ઉપાડવામાં અથવા UPI (ફોનપે, ગુગલ પે, પેટીએમ) દ્વારા પેમેન્ટ કરવામાં કોઈ સમસ્યા રહેશે નહીં.