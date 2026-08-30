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આ અઠવાડિયે બેંકો ક્યારે બંધ રહેશે? જુઓ 31 ઓગસ્ટથી 6 સપ્ટેમ્બરનું RBI રજાઓનું લિસ્ટ

આ સપ્તાહે એટલે કે 31 ઓગસ્ટથી 6 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે બેંકમાં ક્યારે-ક્યારે રજાઓ રહેવાની છે, તેના વિશે અહીં જાણી શકો છો. અહીં રજાની પાછળના કારણ પણ જણાવવામાં આવ્યા છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 30, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:43 AM IST
આ અઠવાડિયે બેંકો ક્યારે બંધ રહેશે? જુઓ 31 ઓગસ્ટથી 6 સપ્ટેમ્બરનું RBI રજાઓનું લિસ્ટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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આ અઠવાડિયે બેંકો ક્યારે બંધ રહેશે? જુઓ 31 ઓગસ્ટથી 6 સપ્ટેમ્બરનું RBI રજાઓનું લિસ્ટ
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