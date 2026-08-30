/આ અઠવાડિયે બેંકો ક્યારે બંધ રહેશે? જુઓ 31 ઓગસ્ટથી 6 સપ્ટેમ્બરનું RBI રજાઓનું લિસ્ટ

જો તમારે પણ બેંકનું કોઈ જરૂરી કામ છે તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. નવું સપ્તાહ શરૂ થવાનું છે અને આ સાથે સપ્ટેમ્બરનો મહિનો પણ શરૂ થઈ રહ્યો છે. 31 ઓગસ્ટથી 6 સપ્ટેમ્બર 2026 વચ્ચે બેંકોમાં એક દિવસ તહેવારની રજા રહેશે, જ્યારે રવિવારે દેશભરમાં બેંક બંધ રહેશે.
પરંતુ બેંકની રજાઓ દેશભરમાં એક સમાન હોતી નથી. RBIના કેલેન્ડર પ્રમાણે ઘણી રજાઓ માત્ર ખાસ રાજ્યો અને શહેરોમાં લાગૂ થાય છે. તેથી બેંક જતા પહેલા રજાઓનું લિસ્ટ ચેક કરો.
31 ઓગસ્ટથી 6 સપ્ટેમ્બર સુધી ક્યારે બેંક બંધ રહેશે?
31 ઓગસ્ટ, સોમવાર- બેંક ખુલ્લી રહેશે.
1 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર- બેંક ચાલુ રહેશે
2 સપ્ટેમ્બર- બુધવારે બેંક ચાલુ રહેશે
3 સપ્ટેમ્બર- ગુરૂવાર, બેંક ચાલુ રહેશે
4 સપ્ટેમ્બર- જન્માષ્ટમીને કારણે ગુજરાત સહિત અનેક જગ્યાએ બેંક બંધ રહેશે.
5 સપ્ટેમ્બર- શનિવાર, આ મહિનાનો પ્રથમ શનિવાર છે, તેથી બેંક ચાલુ રહેશે.
6 સપ્ટેમ્બર- રવિવાર, દેશભરમાં બેંક બંધ રહેશે.
4 સપ્ટેમ્બરે કેમ બેંક બંધ રહેશે?
4 સપ્ટેમ્બરે જન્માષ્ટમી છે. આ તકે ઘણા રાજ્યોમાં બેંકમાં રજાઓ રહેશે. પરંતુ આ રજા દરેક જગ્યાએ લાગૂ નથી. RBI ના બેંક હોલિડે કેલેન્ડર પ્રમાણે 4 સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદ, આઇઝોલ, ભોપાલ, ચંદીગઢ, ચેન્નઈ, દેહરાદૂન, ગંગટોક, હૈદરાબાદ, જયપુર, કાનપુર, કોલકત્તા, લખનૌ, પટના, રાયપુર, શિલોન્ગ અને શિમલા સહિત ઘણી જગ્યાએ બેંક બંધ રહેશે.
5 સપ્ટેમ્બરે બેંક ખુલશે કે બંધ?
ઘણા લોકોને લાગે છે કે સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં શનિવાર હોવાને કારણે બેંક બંધ રહેશે, પરંતુ તેવું નથી. 5 સપ્ટેમ્બર 2026ના મહિનાનો પ્રથમ શનિવાર છે. બેંક સામાન્ય રીતે બીજા અને ચોથા શનિવારે બંધ રહેશે. તેથી 5 સપ્ટેમ્બરે બેંકનું કામકાજ યથાવત રહેશે. જ્યારે છ સપ્ટેમ્બરે રવિવાર હોવાને કારણે બેંકમાં રજા રહેશે.