લોન ગેરેન્ટર બનતા પહેલાં ધ્યાન રાખજો? જો આ 5 વાતને નજરઅંદાજ કરી તો ફસાઈ જશો તમે, આપવા પડશે બધા પૈસા
લોન ગેરેન્ટર બનવું માત્ર એક પ્રક્રિયા નથી. તેની સાથે મોટી જવાબદારી હોય છે. જો લોન લેનાર કોઈ ગડબડ કરે કે ભવિષ્યમાં લોનના હપ્તા ન ભરે તો લોન ગેરેન્ટર કાયદાકીય રીતે ફસાઈ શકે છે.
જીવનમાં ક્યારેક નાણાકીય સમસ્યા આવે છે. આ સામાન્ય છે. આવી સ્થિતિમાં જ્યારે પૈસાની જરૂર પડે તો આપણે પરિવાર, મિત્રો કે સંબંધીઓ પાસે ઉધાર લઈએ છીએ. ઘણીવાર રકમ મોટી હોય છે. તેથી બેંકમાંથી લોન લેવાની જરૂર પડે છે. આ લોન અભ્યાસ, લગ્ન, બિઝનેસ, ઘર ખરીદવા, કાર લેવા કે પછી પર્સનલ કામ માટે લેવામાં આવે છે. જો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર ઠીકઠાક છે અને રકમ મોટી છે, તો બેંક લોન આપતા પહેલા ગેરેન્ટર માંગે છે. ગેરેન્ટર એટલે એવો વ્યક્તિ જે તમારી જવાબદારી લે કે તમે સમયસર EMI ચુકવશો.
હંમેશા પરિવારના સભ્યો, મિત્રો કે ઓફિસના કલીગને સરળતાથી લોન મળી જાય તો આપણે ગેરેન્ટર બની જઈએ છીએ. પરંતુ લોન ગેરેન્ટર બનવું માત્ર એક ફોર્માલિટી નથી. તેની સાથે મોટી જવાબદારી જોડાયેલી હોય છે. જો લોન લેનાર કોઈ ગડબડી કરે તો ગેરેન્ટર હોવાને નાતે જવાબદારી તમારી થઈ જાય છે. તેથી કોઈના લોન ગેરેન્ટર બનવા માટે સીધી હા ન પાડવી જોઈએ. તમારે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખીને જ લોન ગેરેન્ટર બનવું જોઈએ.
લોન ગેરેન્ટર બનવાનો શું અર્થ છે?
લોન ગેરેન્ટર તે વ્યક્તિ હોય છે, જે કોઈ લોનની જવાબદારી કે ગેરંટી લે છે. તે વાતની ગેરંટી કે જો ઉધાર લેનાર કોઈ કારણે લોનની રકમ ન ચુકવી શકે તો ગેરેન્ટર તે લોનની બધી રકમ ચુકવવા માટે કાયદાકીય રૂપથી જવાબદાર હશે.
કોણ બની શકે છે લોન ગેરેન્ટર?
જે વ્યક્તિ બેંકની નક્કી યોગ્યતા અને શરતોને પુરી કરે છે, તે લોન ગેરેન્ટર બની શકે છે. તે માટે તમારે ક્રેડિટ પ્રોફાઇલ સારી હોવી જોઈએ. તમારા કોઈ ચેક બાઉન્સ થયેલા ન હોવા જોઈએ. તમારી વિરુદ્ધ કોઈ કેસ નોંધાયેલો ન હોવો જોઈએ.
કઈ રીતે બની શકાય લોન ગેરેન્ટર?
બેંક ગેરેન્ટરની રીપેમેન્ટ કેપિસિટી સાથે જોડાયેલા બધા દસ્તાવેજોની તપાસ કરે છે. ગેરેન્ટરે આધાર કાર્ડ, પાનકાર્ડની કોપી આપવાની હોય છે. ITR ભરવાનો રેકોર્ડ અને બેંક સ્ટેટમેન્ટ દેખાડવું પડે છે. તમારે બેંકના પેપર પર સહી કરવાની હોય છે.
શું કહે છે કાયદો?
ભારતીય કરાર અધિનિયમ 1872ની કલમ (Indian Contract Act, 1872 Section 128) પ્રમાણે ગેરેન્ટરની જવાબદારી મૂળ લોનધારક (Principal Debtor) ની જવાબદારી સમાન હોય છે. એટલે કે આ નિયમ હેઠળ બેંક ગેરેન્ટર પાસેથી લોનના પૈસા વસૂલ કરી શકે છે.
