Bank Notice: આ ખાસ કારણોસર 4 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, SBIએ જાહેર કરી એડવાઇઝરી
Bank Holiday: 24 થી 26 જાન્યુઆરી સુધી રાષ્ટ્રીય રજાઓ અને 27 જાન્યુઆરીએ યુનિયન હડતાળને કારણે બેંકિંગ સેવાઓ પર ભારે અસર પડશે. SBIએ ગ્રાહકોને અગાઉથી તૈયારી કરવા અને ડિજિટલ બેંકિંગ અપનાવવાની સલાહ આપી છે.
Bank Holiday News: દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) એ તેના ગ્રાહકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે. યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UFBU) એ 26 જાન્યુઆરી 2026ની મધ્યરાત્રિથી 27 જાન્યુઆરી 2026ની મધ્યરાત્રિ સુધી દેશવ્યાપી બેંક હડતાળની જાહેરાત કરી છે. આ હડતાળનો મુખ્ય હેતુ પાંચ દિવસનું વર્કિંગ વીક (જેમાં તમામ શનિવારે રજા સામેલ હોય) અને બેંકિંગ સેવાઓમાં સુધારાની માંગ કરવાનો છે.
UFBU, જે નવ મોટા બેંક કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓના યુનિયનોનું એક સંયુક્ત સંગઠન છે, તેણે ઈન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશન (IBA) સાથેની વાતચીત નિષ્ફળ ગયા બાદ આ નિર્ણય લીધો છે. આ હડતાળની સૌથી વધુ અસર 27 જાન્યુઆરી 2026 (મંગળવાર)ના રોજ પડશે, જ્યારે મોટાભાગની બેંક શાખાઓ બંધ રહી શકે છે. નોંધનીય છે કે આ પહેલા 24 જાન્યુઆરી (ચોથો શનિવાર), 25 જાન્યુઆરી (રવિવાર) અને 26 જાન્યુઆરી (પ્રજાસત્તાક દિવસ) ના કારણે પહેલેથી જ રજાઓ છે.
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) January 23, 2026
ગ્રાહકોએ શું કરવું?
સતત ચાર દિવસ (24 થી 27 જાન્યુઆરી) સુધી બેંકિંગ સેવાઓમાં અવરોધ આવવાને કારણે, ગ્રાહકોને રોકડ ઉપાડ, ચેક ક્લિયરિંગ, લોન પ્રોસેસિંગ અને અન્ય શાખા-આધારિત સેવાઓમાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. જોકે SBI એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે હડતાળ દરમિયાન જરૂરી સેવાઓ ચાલુ રાખવાનો પૂરો પ્રયાસ કરશે, પરંતુ ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ અગવડતાથી બચવા માટે અગાઉથી આયોજન કરી લે.
SBI દ્વારા ગ્રાહકોને અપાયેલી સલાહ
રોકડની જરૂરિયાત માટે ATM અને ADWMનો ઉપયોગ કરો. તમારા નજીકના ગ્રાહક સેવા કેન્દ્રો (CSP) ની મદદ લો. બેંકિંગ કાર્યો માટે ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, YONO એપ, મોબાઇલ બેંકિંગ, UPI અને અન્ય ડિજિટલ માધ્યમોને પ્રાથમિકતા આપો. SBI એ જણાવ્યું છે કે હડતાળને કારણે થતી કોઈપણ અસુવિધા માટે તેઓ દિલગીર છે અને ગ્રાહકોને સહકાર અને સમજદારી રાખવા અપીલ કરી છે.
