Bank Strike: બેંકોએ કરી હડતાલની જાહેરાત, સતત 4 દિવસ સુધી નહીં થાય કામ
Bank employees strike January 27 2026: બેંક કર્મચારીઓના યુનિયનો 27 જાન્યુઆરીએ દેશવ્યાપી હડતાળની ધમકી આપી રહ્યા છે. તેઓ પાંચ દિવસના સપ્તાહની માંગ કરી રહ્યા છે. આગામી રજાઓને કારણે, આ હડતાળ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને સતત ચાર દિવસ બંધ રાખી શકે છે. યુનિયનો કહે છે કે તેઓ વળતર તરીકે લાંબા કામના કલાકો સ્વીકારવા તૈયાર છે. ઘણી અન્ય સંસ્થાઓ પહેલાથી જ પાંચ દિવસના સપ્તાહની સિસ્ટમ પર કાર્યરત છે.
નવી દિલ્હીઃ જો તમે પણ જાન્યુઆરીના છેલ્લા સપ્તાહમાં બેંકના કામકાજનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો તો આ કામ પહેલા પતાવી દેજો. બાકી તમારે આગામી મહિના સુધી રાહ જોવી પડી શકે છે. બેંકોએ હડતાલની જાહેરાત કરી છે. આમ તો હડતાલ એક દિવસની હશે, પરંતુ કામ ત્રણ દિવસ સુધી ઠપ રહેશે. તેનું કારણ છે કે હડતાલ પહેલા સતત ત્રણ દિવસ બેંકોની રજાઓ છે. તેવામાં સતત ચાર દિવસ કામ બંધ રહી શકે છે. જેના કારણે લોકોને બેંકના કામકાજમાં સમસ્યા થઈ શકે છે. આવો તમને જણાવીએ કે આખરે બેંકો તરફથી કઈ તારીખે હડતાલની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને તેની શું માંગ છે.
સતત ચાર દિવસ બંધ રહેશે બેંક
યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UAFBU) ની આગેવાનીમાં બેંક કર્મચારી સંઘોએ પાંચ વીક ડેઝ લાગૂ કરવાની માંગને લઈને 27 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાલની ધમકી આપી છે. જો આ હડતાલ થાય છે તો તેની મુખ્ય અસર સરકારી બેંકોના કામકાજ પર ચાર દિવસ સુધી પડી શકે છે, કારણ કે 24 જાન્યુઆરીએ ચોથા શનિવારની રજા હોય છે, ત્યારબાદ 25 જાન્યુઆરીએ રવિવાર છે અને સોમવાર 26 જાન્યુઆરી ગણતંત્ર દિવસની રજા છે. તેવામાં જો 27 જાન્યુઆરીએ હડતાલ થાય છે તો સતત ચાર દિવસ સુધી બેંકનું કામ બંધ રહી શકે છે.
શું છે કર્મચારીઓની માંગ?
વર્તમાનમાં બેંક કર્મચારીઓને રવિવાર સિવાય દરેક મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે રજા મળે છે. બાકીના બે શનિવારે રજા જાહેર કરવા પર માર્ચ 2024મા વેતન સંશોધન સમજુતી દરમિયાન ઈન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશન અને યુએફબીયુ વચ્ચે સહમતિ બની હતી. યુએફબીયુએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે સરકાર અમારી વાસ્તવિક માંગ પર ધ્યાન આપી રહી નથી. સોમવારથી શુક્રવાર દરરોજ 40 મિનિટ વધુ કામ કરવાની સહમતિને કારણે કામના સમયમાં કોઈ ઘટાડો થશે નહીં.
કેમ કરવામાં આવી રહી છે આ માંગ?
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે આરબીઆઈ, એલઆઈસી, જીઆઈસી વગેરે પહેલાથી સપ્તાહમાં પાંચ દિવસ કામ કરી રહ્યાં છે અને વિદેશી મુદ્રા બજાર, કરન્સી માર્કેટ, સ્ટોક એક્સચેન્જ વગેરે શનિવારે બંધ રહે છે. સાથે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના કાર્યાલય પણ શનિવારે બંધ રહેશે. તેથી નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બેંકો દ્વારા પાંચ દિવસનું કાર્ય સપ્તાહ લાગૂ ન કરવાનું કોઈ કારણ નથી.
9 બેંકોનું સંગઠન છે યુએફબીયુ
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે 27 જાન્યુઆરી 2026ના બધી બેંકોમાં અખિલ ભારતીય હડતાલનું આહ્વાન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. યુએફબીયુ ભારતની નવ મુખ્ય બેંક યુનિયનોનું એક મુખ્ય સંગઠન છે, જે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને કેટલીક જૂની ખાનગી બેંકોના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. નિવેદનમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું કે યુનિયનના સોશિયલ મીડિયા અભિયાન #5DayBankingNow મોટો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.
