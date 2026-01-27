Bank Strike : આજે દેશભરમાં બેંકોમાં હડતાળ... જાણો કઈ બેંકો રહેશે ચાલુ અને કઈ રહેશે બંધ
Nationwide Bank Strike: યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UFBU)એ આજે દેશવ્યાપી બેંક હડતાળની જાહેરાત કરી છે, જેના કારણે બેંકિંગ કામગીરી પર અસર થવાની સંભાવના છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, કઈ બેંકો બંધ રહેશે અને કઈ ચાલુ રહેશે.
Nationwide Bank Strike Today : આજે દેશભરની બેંકોમાં હડતાળ છે. દેશભરની સરકારી બેંકો આજે બંધ રહેશે. યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UFBU)એ 27 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ દેશવ્યાપી બેંક હડતાળનું એલાન આપ્યું છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી બેંકો બંધ છે, હવે આજે 27 જાન્યુઆરીએ બેંક હડતાળને કારણે બેંકિંગ કામગીરી ઠપ્પ થઈ જશે.
બેંક કર્મચારી સંઘે દેશભરના બેંક કર્મચારીઓને આ હડતાળમાં જોડાવા માટે હાકલ કરી છે. કેન્દ્ર સરકાર અને ભારતીય બેંક સંગઠન (IBA) સાથે વાતચીત દ્વારા આ મુદ્દાનો ઉકેલ ન આવ્યા બાદ આ દેશવ્યાપી હડતાળનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે.
બેંક યુનિયનો કેમ કરી રહ્યા છે હડતાળ ?
મંગળવારે દેશભરમાં બેંકિંગ કામગીરી પ્રભાવિત થવાની છે, કારણ કે યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સે 27 જાન્યુઆરીએ દેશવ્યાપી હડતાળ પાડવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમની માંગ છે કે 5 ડે વર્ક તાત્કાલિક લાગુ કરવામાં આવે, જેનાથી બેંક કર્મચારીઓને અઠવાડિયામાં બે દિવસની રજા મળે.
બેંક યુનિયનો અનુસાર, તેઓ લાંબા સમયથી કેન્દ્ર સરકાર અને ઇન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશન (IBA) સાથે આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમની માંગણીઓ પર કોઈ નક્કર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. યુનિયનો કહે છે કે અન્ય સરકારી વિભાગોની જેમ, બેંકોમાં પણ કાર્ય-જીવન સંતુલન જરૂરી છે અને 5 ડે વર્કની સિસ્ટમ લાગુ કરવી જોઈએ.
23 જાન્યુઆરીએ કરી હતી હડતાળની જાહેરાત
યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયનો નવ યુનિયનોનું મુખ્ય સંગઠન છે. 23 જાન્યુઆરીએ, યુનિયનોએ 5-ડે વર્ક વીકની તેમની માંગણી અંગે મુખ્ય શ્રમ કમિશનર સાથે બેઠક યોજી હતી, પરંતુ કોઈ ઉકેલ ન મળતાં તેમણે દેશવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરી.
હડતાળ બેંક શાખાઓમાં રોકડ જમા કરાવવાથી લઈને ઉપાડવા સુધીને સર્વિસને અસર કરશે તેવી શક્યતા છે. વધુમાં ગ્રાહક સેવા, જેમાં બેંક લોન પ્રક્રિયા અને અન્ય દસ્તાવેજો સંબંધિત સર્વિસને અસર થઈ શકે છે.
કઈ બેંકો હડતાળમાં જોડાઈ રહી છે ?
અહેવાલો અનુસાર, દેશભરના સરકારી બેંક કર્મચારીઓ આ હડતાળમાં જોડાઈ રહ્યા છે. આ હડતાળથી સરકારી અને સહકારી બેંકો પ્રભાવિત થશે. જોકે, ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો સામાન્ય રીતે કામ કરે તેવી શક્યતા છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમારું SBI, PNB, બેંક ઓફ બરોડા, કેનેરા બેંક અથવા ઇન્ડિયન બેંક જેવી સરકારી બેંકોમાં ખાતું છે, તો તમને સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો કે, HDFC, ICICI, AXIS બેંક અને કોટક મહિન્દ્રા જેવી બેંકોમાં સામાન્ય રીતે કામ ચાલુ રહી શકે છે.
