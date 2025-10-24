Prev
Next

1 નવેમ્બર 2025થી બદલાઈ જશે બેંકના ઘણા નિયમ, જાણી લો બાકી થશે ભારે નુકસાન

Banking Law changes 2025: 1 નવેમ્બર 2025થી બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં મહત્વના ફેરફાર થઈ રહ્યાં છે. જેની સીધી અસર તમારા પર પડવાની છે. તમારા માટે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં થઈ રહેલાં આ ફેરફારોને જાણવા ખૂબ જરૂરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:22 AM IST

Trending Photos

1 નવેમ્બર 2025થી બદલાઈ જશે બેંકના ઘણા નિયમ, જાણી લો બાકી થશે ભારે નુકસાન

New Bank Rules India 2025: નાણા મંત્રાલય તરફથી દેશની બેન્કિંગ સેવા ક્ષેત્રોમાં મહત્વના ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યાં છે. મંત્રાલય તરફથી બેન્કિંગ કાયદા અધિનિયમ 2025 હેઠળ નવા નિયમ લાગૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નવા નિયમ 1 નવેમ્બર 2025થી લાગૂ થઈ જશે.

જેની સીધી અસર ભારતના કરોડો બેંક ગ્રાહકો પર થશે. સરકાર તરફથી જાણકારી આપવામાં આવી છે કે નવા કાયદાથી ગ્રાહકોનું પોતાના પૈસા અને સંપત્તિ પર વધુ નિયંત્રણ હશે. સાથે ગ્રાહકો માટે બેન્કિંગ સેવાને વધુ સરલ બનાવવામાં આવી છે. જેથી તેને ફાયદો પહોંચશે અને તે પહેલાની તુલનામાં સરળતાથી સેવાઓનો લાભ લઈ શકશે.1

Add Zee News as a Preferred Source

1 નવેમ્બરથી થઈ રહ્યાં છે ફેરફાર
1 નવેમ્બરથી તમે તમારી જમા રકમ પર 4 લોકોના નામ રાખી શકો છો. સાથે તમને તે નક્કી કરવાની સુવિધા મળશે કે દરેક વ્યક્તિને કેટલો હિસ્સો મળશે. જેમ કે કોઈને 70 ટકા, કોઈને 20 ટકા અને બાકીના બે લોકોને 5-5 ટકા. તેનાથી બધુ સ્પષ્ટ થશે અને બાદમાં કોઈ પ્રકારના વિવાદની સંભાવના ઘટી જશે.

1 નવેમ્બરથી લોકર અને બેંકમાં રાખવામાં આવેલી વસ્તુઓ માટે હવેથી માત્ર ક્રમિક નોંધણી (Sequential Nomination) ની મંજૂરી હશે. એટલે કે પહેલાથી નામાંકિત વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ બીજા નંબરની વ્યક્તિ લોકરનું એક્સેસ કરી શકશે.

1 નવેમ્બરથી તમે તમારા બેંક ખાતા માટે 4 નોમિની રાખી શકો છો. આ પહેલા માત્ર 1 કે 2 નોમિનીની મંજૂરી મળતી હતી. એટલે કે તમે તમારા બેંક ખાતામાં 4 લોકોને નોમિની બનાવી શકશો. જેનાથી ભવિષ્યમાં ક્લેમ પ્રક્રિયા સરળ થઈ જશે અને તમારા પરિવારજનોને સરળતાથી પૈસા મળી શકશે. 

નાણામંત્રાલય તરફથી જારી નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ નવા ફેરફારોથી બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં પારદર્શિતા વધશે અને ક્લેમ પ્રક્રિયા સરળ થઈ જશે. સાથે બેંક ગ્રાહકોનું પોતાની જમા રકમ પર પહેલાથી વધુ નિયંત્રણ હશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
New Bank Rules India 2025Banking Law changes 2025

Trending news