Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

દેશભરની બેંકોનો મોટો નિર્ણય, ઓનલાઈન ફ્રોડથી બચાવવા માટે બદલાયો વેરિફિકેશનનો નિયમ

Banks New Verification Rule: આજકાલ હજારો લોકો છેતરપિંડીનો ભોગ બની રહ્યા છે, આ ઓનલાઈન ફ્રોડના વધતી ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને બેંકોએ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. બેંકોએ ઓનલાઈન બેંક એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સના વેરિફિકેશનનો નિયમ બદલી નાખ્યો છે, જેના હેઠળ હવે એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સને બેંકમાં જઈને ફિઝિકલ વેરિફિકેશન કરાવવા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:08 PM IST

Trending Photos

દેશભરની બેંકોનો મોટો નિર્ણય, ઓનલાઈન ફ્રોડથી બચાવવા માટે બદલાયો વેરિફિકેશનનો નિયમ

Banks Varification Rules Change: ગુજરાત સહિત દેશભરની બેંકોએ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે, જેના હેઠળ વેરિફિકેશનનો નિયમ બદલાઈ ગયો છે. નવા નિર્ણય અનુસાર હવે બેંક એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સનું વેરિફિકેશન ઓનલાઈનને બદલે બેંકમાં ફિઝિકલી થશે, એટલે કે હવે ઓનલાઈન અરજી કરીને બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવનારાઓએ પણ બેંકમાં આવીને ફિઝિકલ વેરિફિકેશન કરાવવું પડશે અથવા રિલેશનશિપ મેનેજર એકાઉન્ટ ધારકને બેંકમાં બોલાવીને વેરિફિકેશન કરશે કે પછી એકાઉન્ટ ધારકના ઘરે જઈને વેરિફિકેશન કરશે.

Add Zee News as a Preferred Source

નવા નિયમનું કારણ બન્યા ઓનલાઈન ફ્રોડ
બેંકોએ એકાઉન્ટ હોલ્ડરની ઓળખની ચોરી થતા અને નકલી એકાઉન્ટ ખોલવાના વધતી ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને વેરિફિકેશનનો નિયમ બદલ્યો છે. ઓનલાઈનથી ફિઝિકલ વેરિફિકેશનનો નિયમ લાગુ થવાથી ડિજિટલ બેંકિંગ સિસ્ટમ પર અસર પડશે, પરંતુ ફેક એકાઉન્ટ અને છેતરપિંડીના વધતા કિસ્સાઓને કારણે ડિજિટલાઇઝેશનથી થોડુંક પાછળ હટવું જ પડશે. વળી, હવે ICICI બેંક, HDFC બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને બેંક ઓફ બરોડા વગેરેએ ડિજિટલાઇઝેશન પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે.

બેંકોએ પાલન કરવાનું શરૂ કર્યો નવા નિયમ
તમને જણાવી દઈએ કે બેંકોએ હવે પોતાના ગ્રાહકોને દસ્તાવેજો જમા કરાવવા અને વેરિફિકેશન કરાવવા માટે બેંકની નજીકની શાખામાં જવા માટે કહેવાનું શરૂ કરી દીધું છે. બેંક અધિકારીઓને પણ વેરિફિકેશન કરવા માટે ગ્રાહકોની પાસે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. જો બેંકોએ એકાઉન્ટ ખોલાવતી વખતે પોતાન ગ્રાહકને જાણો પ્રોટોકોલનું પાલન ન કર્યું, તો બેંકો પર દંડ પણ થઈ શકે છે. ICICI બેંકે ઇન્સ્ટા-એકાઉન્ટ ખોલવાની સેવા સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધી છે. માત્ર સેલરી એકાઉન્ટ્સ જ ઓનલાઈન ખોલવામાં આવે છે, બાકીના એકાઉન્ટ માટે બેંક અધિકારી ગ્રાહકના ઘરે જઈને ખાતું ખોલે છે.

વર્ષ 2024માં નકલી ખાતાઓના ઘણા કિસ્સાઓ આવ્યા
ICICI બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નકલી ખાતા ખોલવાના ઘણા કિસ્સાઓ વર્ષ 2024માં સામે આવ્યા. આ ખાતાઓમાં છેતરપિંડી કરીને પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. છેતરપિંડીને કારણે આ બેંકોએ ઓનલાઈન એકાઉન્ટ ઓપનિંગ સર્વિસના નિયમો કડક કરી દીધા છે.

બેંક શાખાઓને નિર્દેશ મળ્યો છે કે તેઓ ફક્ત તેમના અધિકારક્ષેત્રમાં આવતા વિસ્તારમાં જ બેંક ખાતા ખોલે. અન્ય વિસ્તારોના ખાતા ખોલવા માટે ત્યાંની સંબંધિત શાખા જ ખાતું ખોલે. અત્યાર સુધી બેંકો બચત અને ચાલુ ખાતાઓ જ ટાર્ગેટ તરીકે ખોલતી હતી, પરંતુ ડિજિટલ બેંકિંગ સાથે સંકળાયેલા છેતરપિંડીના કિસ્સાઓને કારણે બચત ખાતુંખોલવા પર પણ વેરિફિકેશન કરવું ફરજિયાત બની ગયું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
bank account verification rulesbank account rulesOnline Fraudonline bank account verificationbank verification rules

Trending news