Bank Holiday: આજથી સતત પાંચ દિવસ બંધ રહેશે આ રાજ્યની બેંકો, એક દિવસ તો સમગ્ર ભારતમાં રહેશે બંધ !
Bank Holiday: જો તમે કોઈ મહત્વપૂર્ણ બેંકિંગ કાર્યનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ક્રિસમસ અને સપ્તાહના અંતે રજાઓને કારણે ત્રણ રાજ્યોમાં બેંકિંગ સેવાઓ લગભગ એક અઠવાડિયા સુધી ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થશે.
Bank Holiday: જો તમે કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામ પૂર્ણ કરવા માટે બેંક જવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. નાતાલને કારણે આ રાજ્યોમાં બેંકિંગ સેવાઓ લગભગ એક અઠવાડિયા સુધી ખોરવાઈ જશે. સતત રજાઓ સામાન્ય ગ્રાહકો અને વ્યવસાય માલિકો બંનેને અસુવિધા પહોંચાડી શકે છે. તેથી, અગાઉથી તૈયારી કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
નાગાલેન્ડ, મિઝોરમ અને મેઘાલયમાં બેંકો આજથી સતત પાંચ દિવસ બંધ રહેશે. આ રાજ્યોમાં બેંક શાખાઓ 24 ડિસેમ્બરથી 28 ડિસેમ્બર સુધી બંધ રહેશે. આ રજાનો સમયગાળો નાતાલની પૂર્વ સંધ્યા, નાતાલનો દિવસ, નાતાલની ઉજવણી, બીજો શનિવાર અને રવિવારને કારણે છે.
રજાઓની સંપૂર્ણ યાદી પર એક નજર
- 24 ડિસેમ્બર: નાતાલની પૂર્વ સંધ્યા
- 25 ડિસેમ્બર: નાતાલ
- 26 ડિસેમ્બર: નાતાલની ઉજવણી
- 27 ડિસેમ્બર: બીજો શનિવાર
- 28 ડિસેમ્બર: રવિવાર
આ પાંચ દિવસોમાં કોઈ પણ જાહેર કે ખાનગી બેંક શાખા ખુલ્લી રહેશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે રોકડ જમા, રોકડ ઉપાડ, ચેક ક્લિયરન્સ, પાસબુક અપડેટ્સ, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ્સ અને બધી ઓવર-ધ-કાઉન્ટર સેવાઓ સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. વ્યવસાયો, વરિષ્ઠ નાગરિકો અને જેઓ હજુ પણ ઑફલાઇન બેંકિંગ સેવાઓ પર આધાર રાખે છે તેમને ખાસ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓ
જોકે, એ રાહતની વાત છે કે ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓ કાર્યરત રહેશે. રજાઓ દરમિયાન પણ નેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ, UPI અને ATM સેવાઓ રાબેતા મુજબ ઉપલબ્ધ રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે તમે ઑનલાઇન વ્યવહારો કરી શકો છો, બિલ ચૂકવી શકો છો, ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો અને ATM માંથી રોકડ ઉપાડી શકો છો. જો કે, ધ્યાનમાં રાખો કે જો ATM ફરીથી ભરવામાં ન આવે તો કેટલાક સ્થળોએ સમસ્યાઓ આવી શકે છે.
25 ડિસેમ્બરે દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે
દેશભરમાં નાતાલ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવે છે, જેના કારણે 25 ડિસેમ્બરે ભારતમાં તમામ જાહેર અને ખાનગી બેંકો બંધ રહેશે. આ દિવસે બેંકિંગ સંબંધિત ઓવર-ધ-કાઉન્ટર સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં, તેથી ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના મહત્વપૂર્ણ બેંકિંગ કાર્યો અગાઉથી પૂર્ણ કરે.
