Bank Holiday: નવેમ્બરમાં 11 દિવસ બંધ રહેશે બેંક, જાણો તમારા રાજ્યમાં કયા કયા દિવસે રજા રહેશે?

Bank Holidays in November: નવેમ્બરમાં બેંકો કુલ 11 દિવસ માટે બંધ રહેશે. જોકે, કેટલીક રજાઓ રાજ્ય આધારિત હોય છે. નવેમ્બરમાં ક્યારે-ક્યારે રજાઓ રહેશે, ચાલો જાણીએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:16 AM IST

Bank Holiday: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) દર મહિને બેંકોની રજાઓની યાદી બહાર પાડે છે. RBIની યાદી મુજબ, નવેમ્બર 2025 માં સમગ્ર ભારતમાં બેંકો ઘણા દિવસો સુધી બંધ રહેશે. નોટિફિકેશન અનુસાર, દેશભરની બેંકો કુલ 11 દિવસ માટે બંધ રહેશે, જેમાં જાહેર અને પ્રાદેશિક રજાઓ તેમજ નિયમિત સપ્તાહાંતની રજાઓ, તમામ રવિવાર અને બીજો તેમજ ચોથો શનિવાર સામેલ છે.

આ તારીખો પર બેંકની ઘણી શાખાઓ બંધ રહેશે, તેથી ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના રોકડ ઉપાડ, ચેક ક્લિયરન્સ અને વ્યક્તિગત બેંકિંગ કાર્યોનું આયોજન અગાઉથી કરી લે. જોકે, ઓનલાઈન બેંકિંગ, મોબાઈલ બેંકિંગ અને ATM સેવાઓ આખો મહિનો ચાલુ રહેશે, જે ડિજિટલ નાણાકીય સેવાઓ સુધી અવિરત પહોંચ સુનિશ્ચિત કરશે.

જોકે, દરેક રજા સમગ્ર ભારતમાં એકસરખી નહીં હોય. સ્થાનિક તહેવારો અને ઉત્સવોના આધારે, રાજ્ય અને પ્રદેશ પ્રમાણે બેંકોની રજાઓ અલગ-અલગ હોય છે. તેથી, RBIએ ગ્રાહકોને સલાહ આપી છે કે તેઓ તેમની નજીકની શાખાની મુલાકાત લેતા પહેલા તેની અધિકૃત વેબસાઇટ પર રાજ્ય-વિશિષ્ટ રજાઓની વિગતવાર સૂચિ જોઈ લે.

નવેમ્બર ૨૦૨૫માં બેંકોમાં ક્યારે-ક્યારે રહેશે રજાઓ (Bank Holidays in November 2025)

| તારીખ | દિવસ | રજાનું કારણ | લાગુ પડતા વિસ્તારો/રાજ્યો |

૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ | શનિવાર | કન્નડ રાજ્યવત્સવ: કન્નડ રાજ્ય સ્થાપના દિવસ | કર્ણાટક ઇગાસ-બગવાલ (બૂઢી દિવાળી): પ્રાદેશિક દિવાળી ઉત્સવ | ઉત્તરાખંડ 
૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ | રવિવાર | સાપ્તાહિક રજા| સમગ્ર ભારત |
૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ | બુધવાર | ગુરુ નાનક જયંતિ, કાર્તિક પૂર્ણિમા અને રહસ્ય પૂર્ણિમા: શીખ ધર્મના સ્થાપક ગુરુ નાનક દેવજીની જયંતિ | દેશના મોટાભાગના ભાગો |
૬ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ | ગુરુવાર | નોંગક્રેમ ડાન્સ ફેસ્ટિવલ: સારી લણણી અને શાંતિ માટે આભાર વ્યક્ત કરવાનો ખાસી તહેવાર | શિલોંગ |
૭ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ | શુક્રવાર | વાંગલા ઉત્સવ: મેઘાલયની ગારો જનજાતિ દ્વારા મનાવવામાં આવતો મુખ્ય લણણી ઉત્સવ | શિલોંગ |
૮ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ | શનિવાર | બીજો શનિવાર (સામાન્ય બેંક રજા) | સમગ્ર ભારત |

કનકદાસ જયંતિ: પૂજ્ય સંત-કવિ કનકદાસની જયંતિ | બેંગ્લોર |
૯ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ | રવિવાર | સાપ્તાહિક રજા | સમગ્ર ભારત |
૧૬ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ | રવિવાર | સાપ્તાહિક રજા | સમગ્ર ભારત |
૨૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ | શનિવાર | ચોથો શનિવાર (RBI નિયમો મુજબ) | સમગ્ર ભારત |
૨૩ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ | રવિવાર | સાપ્તાહિક રજા | સમગ્ર ભારત |
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ

