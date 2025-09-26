Bank Holiday October 2025: ઓક્ટોબરમાં 20 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જુઓ રજાઓનું સંપૂર્ણ લિસ્ટ
Bank Holiday October 2025:ઓક્ટોબર માટે કોઈ પણ યોજના બનાવતા પહેલા, તમારે RBI ની રજાઓની યાદી તપાસવી જોઈએ. આ ઓક્ટોબરમાં બેંક શાખાઓ કુલ 20 દિવસ બંધ રહેશે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) માસિક રજાઓની યાદી બહાર પાડે છે.
Bank Holiday October 2025: ઘણા લોકો આ યાદીના આધારે તેમની બેંકિંગ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરે છે. હવે જ્યારે સપ્ટેમ્બરનો છેલ્લો અઠવાડિયું ચાલી રહ્યું છે, તો જો તમારી પાસે ઓક્ટોબરમાં કોઈ બેંકિંગ કામ હોય, તો આ સમાચાર ઉપયોગી છે. હા, ઓક્ટોબર માટે કોઈ યોજના બનાવતા પહેલા તમારે RBI રજાઓની યાદી તપાસવી જોઈએ. આ ઓક્ટોબરમાં બેંક શાખાઓ કુલ 20 દિવસ બંધ રહેશે.
RBI ઓક્ટોબર માટે કેટલીક રજાઓ જાહેર કરે છે
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ ઓક્ટોબર મહિના માટે કેટલીક રજાઓ જાહેર કરી છે. આ દિવસો દરમિયાન બેંકિંગ સેવાઓ બંધ રહેશે. જોકે, ઓનલાઈન બેંકિંગ અને ATM કાર્યરત રહેશે. કેટલીક રજાઓ દેશભરમાં રહેશે, જ્યારે અન્ય રાજ્ય-વિશિષ્ટ છે. તહેવારોને કારણે વિવિધ રાજ્યોમાં બેંક શાખાઓ બંધ રહેશે. બેંકની મુલાકાત લેતા પહેલા, તમારા કામનું આયોજન કરતા પહેલા રજાઓની તારીખો ધ્યાનમાં લો.
ઓક્ટોબર મહિનામાં 20 રજાઓ
ઓક્ટોબરમાં કુલ 31 દિવસ હોય છે, જેમાંથી 15 RBI રજા કેલેન્ડર અનુસાર હોય છે, અને બાકીના 6 સપ્તાહના અંતે (રવિવાર અને બીજો અને ચોથો શનિવાર) હોય છે. નોંધનીય છે કે બધા રાજ્યોમાં 21 બેંક રજાઓ રહેશે નહીં. આ સંખ્યા વિવિધ રાજ્યોમાં સ્થાનિક રજાઓના ઉમેરા પરથી લેવામાં આવી છે. ઉદાહરણ તરીકે, આસામમાં કટી બિહુ પર બેંકો બંધ રહેશે, પરંતુ અન્ય રાજ્યોમાં આ રજા રહેશે નહીં. ચાલો RBIની સંપૂર્ણ રજાઓની લિસ્ટ જોઈએ.
ઓક્ટોબર 2025 માટે બેંક રજાઓની વિગતવાર સૂચિ
- નવરાત્રી સમાપ્ત / મહા નવમી / દુર્ગા પૂજા (દસીન): ત્રિપુરા, કર્ણાટક, ઓડિશા, તમિલનાડુ, સિક્કિમ, આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, કેરળ, નાગાલેન્ડ, પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઝારખંડ અને મેઘાલયમાં 1 ઓક્ટોબરે બેંકો બંધ રહેશે.
- મહાત્મા ગાંધી જયંતિ / વિજયાદશમી / શ્રી શ્રી શંકરદેવની જન્મજયંતિ: 2 ઓક્ટોબરે બધા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે.
- દુર્ગા પૂજા (દસીન): 3 ઓક્ટોબરે બેંકો પણ બંધ રહેશે.
- લક્ષ્મી પૂજા: ત્રિપુરા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં 6 ઓક્ટોબરે બેંકો બંધ રહેશે.
- મહર્ષિ વાલ્મીકિ જયંતિઃ કર્ણાટક, ઓડિશા, ચંદીગઢ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં 7 ઓક્ટોબરે બેંકો બંધ રહેશે.
- કરાવવા ચોથઃ હિમાચલ પ્રદેશમાં 10મી ઓક્ટોબરે બેંકો બંધ છે.
- કટી બિહુઃ આસામમાં બેંકો 18મી ઓક્ટોબરે બંધ રહેશે.
- દિવાળી (દીપાવલી)/નરક ચતુર્દશી: ત્રિપુરા, ગુજરાત, મિઝોરમ, કર્ણાટક, મધ્ય પ્રદેશ, ચંદીગઢ (યુટી), તમિલનાડુ, ઉત્તરાખંડ, આસામ, તેલંગાણા, અરુણાચલ પ્રદેશ, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, કેરળ, નાગાલેન્ડ, પશ્ચિમ બંગાળ, ગોખલા, પશ્ચિમ બંગાળમાં 20મી ઓક્ટોબરે બેંકો બંધ રહેશે. મેઘાલય, હિમાચલ પ્રદેશ અને આંધ્ર પ્રદેશ.
- દિવાળી અમાવસ્યા (લક્ષ્મી પૂજન): મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા, સિક્કિમ, મણિપુર, જમ્મુ અને શ્રીનગરમાં 21મી ઓક્ટોબરે બેંકો બંધ રહેશે.
- દિવાળી (બાલી પ્રતિપદા) / વિક્રમ સંવત નવું વર્ષ / ગોવર્ધન પૂજા: 22 ઓક્ટોબરે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, ઉત્તરાખંડ, સિક્કિમ, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં રજા છે.
- ભાઈબીજ / ચિત્રગુપ્ત જયંતિ: 23 ઓક્ટોબર - ગુજરાત, સિક્કિમ, મણિપુર, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં બેંકો બંધ રહેશે.
- છઠ પૂજા (સાંજ પૂજા): 27 ઓક્ટોબર - પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને ઝારખંડમાં બેંકો બંધ રહેશે.
- છઠ પૂજા (સવાર પૂજા): 28 ઓક્ટોબર - બિહાર અને ઝારખંડમાં બેંકો બંધ રહેશે.
- સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મદિવસ: 31 ઓક્ટોબર - ફક્ત ગુજરાતમાં બેંકો બંધ રહેશે.
બેંક રજાઓની સૂચિ ઉપરાંત, દર મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવાર અને બધા રવિવાર આ તારીખોએ આવે છે.
> રવિવાર: 5 ઓક્ટોબર
> બીજો શનિવાર: 11 ઓક્ટોબર
> રવિવાર: 12મી ઓક્ટોબર
> રવિવાર: 19 ઓક્ટોબર
> ચોથો શનિવાર: 25મી ઓક્ટોબર
> રવિવાર: 26 ઓક્ટોબર
