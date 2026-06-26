/સાવધાન! આજથી સતત 3 દિવસ બેંકો રહેશે બંધ, ઘરની બહાર નીકળતા પહેલાં ચેક કરો તમારા શહેરનું લિસ્ટ

Is bank open today 26 June 2026: જો આજે શુક્રવાર, 26 જૂને તમારે બેંક સંબંધિત કોઈ જરૂરી કામ પૂરું કરવાનું હોય, તો ઘરની બહાર નીકળતા પહેલાં આ સમાચાર ચોક્કસ વાંચી લો. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) ના સત્તાવાર હોલિડે કેલેન્ડર મુજબ, આજે દેશના ઘણા રાજ્યો અને અગ્રણી શહેરોમાં મોહરમ (આશુરા/યૌમ-એ-શહાદત) ના અવસરે બેંકોમાં રજા (Bank holiday today) રહેશે.
એટલું જ નહીં, આ અઠવાડિયે વીકેન્ડ પર બેંકોમાં સતત 3 દિવસનું લાંબું વેકેશન (Long Weekend) રહેવાનું છે. ચાલો જાણીએ કે આજે તમારા શહેરમાં બેંકો ખુલશે કે નહીં.
સતત 3 દિવસ કેમ બંધ રહેશે બેંકો? (RBI bank holiday calendar June)
આ અઠવાડિયે દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં બેંકોના શટર સતત ત્રણ દિવસ સુધી ડાઉન રહેવાના છે, જેના કારણે બ્રાન્ચ સાથે જોડાયેલી કામગીરી પ્રભાવિત થઈ શકે છે:
આજે 26 જૂને કયા શહેરોમાં બંધ રહેશે બેંકો? (Check City-Wise List)
આ શહેરોમાં રહેશે રજા
કયા શહેરોમાં આજે સામાન્ય રીતે ખુલશે બેંકો?
ભારતમાં ઘણા તહેવારો પ્રાદેશિક ધોરણે ઉજવવામાં આવે છે, તેથી કેટલાક રાજ્યોમાં આજે બેંકો માટે સામાન્ય કામકાજનો દિવસ રહેશે. જો તમે નીચે આપેલા શહેરોમાં રહો છો, તો આજે બેંકો ખુલ્લી જોવા મળશે:
બેંક બંધ હોવા છતાં પણ ચાલુ રહેશે આ ડિજિટલ સેવાઓ
ભલે તમારા શહેરમાં બેંકોની શાખાઓ આજે બંધ રહે, પરંતુ ગ્રાહકોએ પરેશાન થવાની જરૂર નથી. બેંકિંગ સંબંધિત તમામ ડિજિટલ અને ઓનલાઇન સેવાઓ 24×7 કાર્યરત રહેશે:
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