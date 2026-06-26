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સાવધાન! આજથી સતત 3 દિવસ બેંકો રહેશે બંધ, ઘરની બહાર નીકળતા પહેલાં ચેક કરો તમારા શહેરનું લિસ્ટ

Bank Holiday Today 26 June 2026: આજે મોહરમના અવસરે દિલ્હી, મુંબઈ, યુપી સહિત ઘણા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ છે. આ પછી ચોથો શનિવાર (4th Saturday) અને રવિવાર હોવાના કારણે સતત 3 દિવસની રજા રહેશે. જુઓ આખું લિસ્ટ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 26, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:49 AM IST
સાવધાન! આજથી સતત 3 દિવસ બેંકો રહેશે બંધ, ઘરની બહાર નીકળતા પહેલાં ચેક કરો તમારા શહેરનું લિસ્ટ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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