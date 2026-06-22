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Bank Holiday: આ અઠવાડિયામાં 3 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, પહેલા જ પુરા કરી લો તમારા મહત્વપૂર્ણ કામ

Bank Holiday: જો તમારે બેંકમાં જઈને કોઈ જરૂરી કામ કરવાનું છે, તો તેને 25 જુન સુધી પુરૂ કરી લો, ખાસ કરીને ચેક જમા કરવો, ડિમાંડ ડ્રાફ્ટ બનાવરાવવાનો, રોકડ ઉપાડવાની અથવા કોઈ દસ્તાવેજ સાથે જોડાયેલું કામ પહેલા પુરૂ કરી લેવું જોઈએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 22, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:23 PM IST
Bank Holiday: આ અઠવાડિયામાં 3 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, પહેલા જ પુરા કરી લો તમારા મહત્વપૂર્ણ કામ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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