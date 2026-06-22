/Bank Holiday: આ અઠવાડિયામાં 3 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, પહેલા જ પુરા કરી લો તમારા મહત્વપૂર્ણ કામ

Bank Holiday: જો તમારે બેંકમાં પૈસા જમા કરવા, ચેક ક્લિયર કરાવવા, ડ્રાફ્ટ બનાવવા કે અન્ય કોઈ જરૂરી કામ કરવા માટે બ્રાન્ચે જવાનું છે તે આ સમાચાર તમારા કામના છે. આ અઠવાડિયાના અંતમાં અનેક રાજ્યોમાં બેંકો લાગઠ 3 દિવસ સુધી બંધ રહી શકે છે, ગ્રાહકોએ પોતાના જરૂરી બેંકના કામ પહેલા જ પુરા કરી લેવા જોઈએ.
22 જૂનથી 25 જૂન સુધી બેંકો ખુલ્લી રહેશે
દેશભરમાં સરકારી અને ખાનગી બેંકો 22 જૂનથી 25 જૂન (ગુરુવાર) સુધી રાબેતા મુજબ ખુલ્લી રહેશે. આ દિવસોમાં બેંકિંગ સેવાઓ રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે.
26 જૂનથી શરૂ થતી રજાઓ
આરબીઆઈના રજા કેલેન્ડર મુજબ, 26 જૂન (શુક્રવાર) ના રોજ મોહરમના કારણે ઘણા રાજ્યો અને શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેશે. જો કે, આ રજા દેશભરમાં લાગુ પડશે નહીં. તેથી, ગ્રાહકોએ તેમના શહેર માટે બેંક રજાઓની સૂચિ તપાસવી જોઈએ.
27 જૂન (શનિવાર) મહિનાનો ચોથો શનિવાર છે. તેથી, દેશભરની બધી સરકારી અને ખાનગી બેંકો બંધ રહેશે. આ પછી 28 જૂન (રવિવાર)ના રોજ સાપ્તાહિક રજા રહેશે. તેથી, જે રાજ્યોમાં 26 જૂને મોહરમ રજા છે, ત્યાં બેંક શાખાઓ સતત ત્રણ દિવસ બંધ રહી શકે છે.
જુલાઈમાં બેંકો ક્યારે અને ક્યાં બંધ રહે છે?
જુલાઈમાં, વિવિધ સ્થળોએ તહેવારોને કારણે બેંકો 6 દિવસ બંધ રહેશે. વધુમાં, દેશભરમાં બેંકો બીજા અને ચોથા શનિવારે બંધ રહેશે. બેંકો બધા રવિવારે બંધ રહેશે.
RBI રજા કેલેન્ડર મુજબ, ઐઝોલમાં બેંકો 6 જુલાઈએ MHIP દિવસ માટે બંધ રહેશે. શિલોંગ પણ 9 જુલાઈએ બંધ રહેશે. ભુવનેશ્વર, દેહરાદૂન અને ઇમ્ફાલમાં બેંકો 16 જુલાઈએ રથયાત્રા, કાંગ અને હરેલા જેવા સ્થાનિક તહેવારો માટે બંધ રહેશે. શિલોંગમાં બેંકો 17 જુલાઈએ બંધ રહેશે. અગરતલામાં બેંકો 22 જુલાઈએ ખારચી પૂજાને કારણે બંધ રહેશે. જુલાઈમાં બીજા અને ચોથા શનિવાર અને રવિવાર સિવાય, એવી કોઈ રજા નથી જેના કારણે બેંકો તે જ દિવસે બંધ રહે.
ઓનલાઇન સેવાઓ કાર્યરત રહેશે
બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં, ગ્રાહકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી. નેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ, UPI અને ATM સેવાઓ રાબેતા મુજબ ઉપલબ્ધ રહેશે. Google Pay, PhonePe, Paytm અને અન્ય UPI એપ્સ દ્વારા પૈસા મોકલી અને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ATMમાંથી રોકડ ઉપાડ અને જમા કરાવવાની સુવિધા પણ ચાલુ રહેશે.